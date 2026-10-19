Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области могут предоставляться по разным условиям.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области продолжают предоставлять в рамках гуманитарных проектов благотворительного фонда «Каритас», сообщает издание Politeka.net.

Основное внимание уделяется внутренне перемещенным лицам и другим жителям, нуждающимся в дополнительной поддержке. Помощь также направляют людям, которые недавно сменили место жительства и обустраиваются в новых общинах.

Для получателей готовят продуктовые и гигиенические комплекты. Они должны покрывать часть базовых потребностей семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Что входит в поддержку

Помимо готовых наборов волонтеры занимаются сезонной заготовкой. В течение года собирают овощи, ягоды и фрукты, после чего перерабатывают их в консервацию, соусы, джемы и другие заготовки.

Часть запасов используется для приготовления горячих обедов. Их передают людям с небольшими доходами, которым сложно регулярно снабжать себя полноценным питанием.

Такой формат позволяет не только использовать сезонный урожай, но и поддерживать запасы гуманитарной продукции в течение более длительного периода.

Как присоединиться

Поддержать инициативу могут все желающие. Фонд принимает свежие овощи и фрукты для дальнейшей обработки.

Также можно внести финансовый вклад. Средства направляют на приобретение банок, крышек, специй, упаковки и других необходимых принадлежностей.

Благодаря совместной работе волонтеров, благотворителей и неравнодушных жителей удается регулярно пополнять запасы для нуждающихся семей.

В то же время бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области могут предоставляться по разным условиям, поэтому актуальную информацию о графике, доступных комплектах и ​​порядке обращения следует уточнять непосредственно у представителей организации.

Источник: Каритас

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