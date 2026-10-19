Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області можуть надаватися за різними умовами.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області продовжують надавати в межах гуманітарних проєктів благодійного фонду «Карітас», повідомляє видання Politeka.net.

Основну увагу приділяють внутрішньо переміщеним особам та іншим мешканцям, які потребують додаткової підтримки. Допомогу також спрямовують людям, котрі нещодавно змінили місце проживання та облаштовуються у нових громадах.

Для отримувачів готують продуктові й гігієнічні комплекти. Вони мають покривати частину базових потреб родин, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Що входить до підтримки

Окрім готових наборів, волонтери займаються сезонною заготівлею. Протягом року збирають овочі, ягоди та фрукти, після чого переробляють їх на консервацію, соуси, джеми й інші заготовки.

Частину запасів використовують для приготування гарячих обідів. Їх передають людям із невеликими доходами, яким складно регулярно забезпечувати себе повноцінним харчуванням.

Такий формат дозволяє не лише використовувати сезонний врожай, а й підтримувати запаси гуманітарної продукції протягом тривалішого періоду.

Як долучитися

Підтримати ініціативу можуть усі охочі. Фонд приймає свіжі овочі та фрукти для подальшої переробки.

Також можна зробити фінансовий внесок. Кошти спрямовують на придбання банок, кришок, спецій, пакування та іншого необхідного приладдя.

Завдяки спільній роботі волонтерів, благодійників і небайдужих жителів вдається регулярно поповнювати запаси для сімей, які потребують допомоги.

Водночас безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області можуть надаватися за різними умовами, тому актуальну інформацію про графік, доступні комплекти та порядок звернення варто уточнювати безпосередньо у представників організації.

Джерело: Карітас

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