Доплаты для пенсионеров в Житомирской области могут назначаться бывшим военнослужащим, которые не работают и содержат нетрудоспособных членов семьи.

Доплаты для пенсионеров в Житомирской области предусмотрены для тех, кто получает пенсию за выслугу лет или по инвалидности в соответствии со специальным законодательством.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины . Право на такую ​​надбавку имеют определенные законом категории военных пенсионеров, в том числе представители рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава. Военнослужащие срочной службы в эту категорию не относятся.

Доплату начисляют за каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на иждивении пенсионера. Ее размер составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Важно учесть, что прибавку назначают не на каждого родственника автоматически. Член семьи должен отвечать требованиям законодательства, а также не получать определенные пенсионные выплаты или виды государственной социальной помощи.

Если право на поддержку имеет несколько членов одной семьи, следует учитывать установленные законом ограничения. Например, когда нетрудоспособный человек находится на совместном содержании двух пенсионеров, надбавку на него может получать только один из них по взаимному согласию.

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Для оформления выплаты необходимо подготовить паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие родственные связи. Также потребуются доказательства пребывания нетрудоспособного родственника на содержании заявителя.

При необходимости могут запросить сведения о совместном проживании или другие документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства. Окончательный список зависит от конкретной ситуации.

Доплаты для пенсионеров в Житомирской области назначаются по заявлению и после проверки необходимых документов. Поэтому перед обращением следует уточнить требования в Пенсионном фонде.

Куда обращаться

Чтобы узнать, имеете ли Вы право на надбавку, обратитесь в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или воспользуйтесь официальными каналами учреждения. Специалисты объяснят порядок оформления и подскажут, каких документов не хватает.

Доплаты для пенсионеров в Житомирской области начисляют по нормам законодательства о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и других категорий граждан.