Начало отопительного сезона 2026 года в Кропивницком будет зависеть от погоды, а коммунальщики уже готовят теплосети к запуску.

Начало отопительного сезона 2026 в Кропивницком пока нет точной даты, однако предприятие «Теплоэнергетик» выполнило запланированные подготовительные работы.

Об этом 13 октября сообщил Кропивницкий городской совет на своей странице в Facebook со ссылкой на директора предприятия Александра Чельника.

По его словам, в настоящее время продолжается наполнение тепловых сетей водой. Если во время проверки обнаружены повреждения труб, аварийные бригады сразу производят ремонт.

Когда в Кропивницком начнут подавать отопление

Как объяснял Александр Чельник 29 сентября в комментарии Общественному, запуск системы зависит от температуры воздуха. Отопительный период должен начать, когда среднесуточная температура в течение трех суток подряд ниже +8 °C.

По предварительным оценкам руководителя предприятия, если не будет погодных аномалий, тепло могут начать подавать в конце октября или начале ноября. В то же время при резком похолодании отопление могут быть включены ранее.





Почему во время отопительного сезона возможны аварии

Несмотря на подготовительные работы состояние тепловых сетей остается сложным. По словам Чельника, трубопроводы эксплуатируют более 40 лет, а это в два раза больше превышает их расчетный срок службы.

Общая протяженность подземных трубопроводов в городе превышает 300 км. Сразу заменить все изношенные участки невозможно. По состоянию на 29 сентября предприятие отчитывалось о 98% готовности.

Руководитель предупредил, что после запуска отопления количество разрывов может возрасти. Причина – циркуляция горячего теплоносителя под давлением и температурное расширение материалов старых труб.

Какова ситуация с долгами и лимитами на газ

По состоянию на 29 сентября долг "Теплоэнергетика" перед "Нафтогазом Трейдинг" составлял 915 млн гривен. В то же время государство задолжало предприятию компенсацию разницы в тарифах. По словам Чельника, эта сумма полностью покрывает долг, но сроки выплат неизвестны.

Предприятие продолжает работать, выплачивать зарплаты и ремонтировать сети за счет городского бюджета.

Также «Теплоэнергетик» ожидает оформления документов для получения лимитов на газ. Правительство продлило действие специальных обязательств для «Нефтегаз Трейдинг», которые предусматривают разные цены на газ для населения, бюджетных учреждений и других потребителей.

Итак, коммунальщики готовят систему к зиме, но точные сроки запуска отопления будут зависеть от погоды. Жителям следует следить за сообщениями городского совета.