Початок опалювального сезону 2026 у Кропивницькому залежатиме від погоди, а комунальники вже готують тепломережі до запуску.

Початок опалювального сезону 2026 у Кропивницькому поки не має точної дати, проте підприємство «Теплоенергетик» виконало заплановані підготовчі роботи.

Про це 13 жовтня повідомила Кропивницька міська рада на своїй сторінці у Facebook із посиланням на директора підприємства Олександра Чельника.

За його словами, наразі триває наповнення теплових мереж водою. Якщо під час перевірки виявляють пошкодження труб, аварійні бригади одразу проводять ремонт.

Коли у Кропивницькому почнуть подавати опалення

Як пояснював Олександр Чельник 29 вересня в коментарі Суспільному, запуск системи залежить від температури повітря. Опалювальний період мають розпочати, коли середньодобова температура протягом трьох діб поспіль буде нижчою за +8 °C.

За попередніми оцінками керівника підприємства, якщо не буде погодних аномалій, тепло можуть почати подавати наприкінці жовтня або на початку листопада. Водночас за різкого похолодання опалення можуть увімкнути раніше.





Чому під час опалювального сезону можливі аварії

Попри підготовчі роботи, стан теплових мереж залишається складним. За словами Чельника, трубопроводи експлуатують понад 40 років, а це у два рази й більше перевищує їхній розрахунковий термін служби.

Загальна протяжність підземних трубопроводів у місті перевищує 300 кілометрів. Одразу замінити всі зношені ділянки неможливо. Станом на 29 вересня підприємство звітувало про 98% готовності.

Керівник попередив, що після запуску опалення кількість поривів може зрости. Причина — циркуляція гарячого теплоносія під тиском і температурне розширення матеріалів старих труб.

Яка ситуація з боргами та лімітами на газ

Станом на 29 вересня борг «Теплоенергетика» перед «Нафтогаз Трейдинг» становив 915 млн гривень. Водночас держава заборгувала підприємству компенсацію різниці в тарифах. За словами Чельника, ця сума повністю покриває борг, але терміни виплат невідомі.

Підприємство продовжує працювати, виплачувати зарплати та ремонтувати мережі коштом міського бюджету.

Також «Теплоенергетик» очікує на оформлення документів для отримання лімітів на газ. Уряд продовжив дію спеціальних зобов’язань для «Нафтогаз Трейдинг», які передбачають різні ціни на газ для населення, бюджетних установ та інших споживачів.

Отже, комунальники готують систему до зими, але точні терміни запуску опалення залежатимуть від погоди. Мешканцям варто стежити за повідомленнями міської ради.