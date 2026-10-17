Тариф на отопление в сезоне 2026/2027 в Киеве, Днепре, Львове и Харькове для населения остается на прежнем уровне.

Тариф на отопление зависит от поставщика, а сумма в платежке – от объема потребленного тепла и способа начисления.

В крупных городах Украины действуют разные ставки. Поэтому сравнивать затраты следует с учетом условий, по которым конкретное здание получает теплоснабжение.

Сколько стоит отопление в Киеве

Для бытовых потребителей КП "Киевтеплоэнерго" установлена ​​ставка 1654,41 грн за 1 Гкал . В сезоне 2026/2027 ее не повышают.

В то же время новые экономически обоснованные расценки могут применяться к бюджетным учреждениям, религиозным организациям и другим категориям потребителей. Для населения сохраняются предварительные условия оплаты.

Какая стоимость тепла в Днепре

В Днепре абоненты КП «Теплоэнерго» платят 1741,32 грн за 1 Гкал по НДС . Это на 86,91 грн больше, чем в Киеве.

Однако в городе работают разные поставщики, поэтому конкретную сумму нужно проверять под названием предприятия в платежке. Указанная ставка предусмотрена по 31 декабря 2026 года.

Какие тарифы действуют во Львове.

Во Львове используют двухставочную систему расчетов. Она состоит из переменной части, связанной с потреблением, и условно-постоянной составляющей.

Для жилых домов со счетчиками сменная часть составляет 1468,11 грн за 1 Гкал . Для зданий без домовых и квартирных приборов учета предусмотрена ставка 32,15 грн за квадратный метр в месяц в течение периода предоставления услуги.

2 октября 2026 исполком Львовского городского совета утвердил экономически обоснованные тарифы для «Львовтеплоэнерго». Однако для населения новые ставки не применяют из-за моратория.

Сколько будут платить жители Харькова

В Харькове для населения ставка составляет 1539,50 грн за 1 Гкал по НДС . Для домов без счетчиков используют расчет по площади — 39,38 грн за квадратный метр в месяц отопительного периода.

Бытовые потребители КП «Харьковские тепловые сети» продолжают платить по предварительным расценкам. Новые экономически обоснованные ставки, утвержденные исполкомом городского совета 19 августа 2026, не применяют к населению из-за моратория.

Почему суммы в платежках отличаются

Даже при неизменной стоимости одной гигакалории счета могут быть разными. На них влияют площадь жилья, потребление всего дома, счетчик и правила распределения расходов между жильцами.

Чтобы проверить начисления, необходимо просмотреть название поставщика, применяемую ставку и способ расчета. Если сумма вызывает сомнения, можно обратиться в теплоснабжающую компанию и попросить детальное объяснение начислений.