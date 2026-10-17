Денежная помощь в Запорожской области предусмотрена для уязвимых семей, пострадавших из-за войны войны и нуждающихся в поддержке для ведения домашнего хозяйства.

Денежная помощь в Запорожской области предоставляется в рамках программы Эстонского совета по делам беженцев и может достигать 17 381 гривны в зависимости от выбранного направления деятельности.

Финансирование предназначено для внутренне перемещенных лиц и местных жителей, желающих самостоятельно выращивать продукты питания или разводить животных. Программа охватывает общины Запорожского района, расположенные не менее 25 километров от линии фронта.

Кто может претендовать на выплату

Подать заявку могут домохозяйства, отвечающие условиям проекта и относящиеся к уязвимым категориям населения.

В частности, речь идет о семьях, в которых есть:

люди в возрасте от 60 лет, в том числе одинокие пенсионеры;

лица с инвалидностью I или II группы или тяжелыми заболеваниями;

безработные в возрасте от 50 лет;

ветераны, завершившие военную службу;

трое или больше несовершеннолетних детей;

беременные женщины или дети младше двух лет;

один взрослый, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетних детей.

Также учитываются другие обстоятельства, определенные организаторами. Предпочтение могут отдавать семьям, живущим в сельской местности и имеющим трудности с обеспечением продуктами и доходами.

Сколько денег можно получить

Денежное пособие в Запорожской области зависит от вида хозяйства. По обнародованным условиям программы предусмотрены следующие суммы:

16 600 гривен - на выращивание растений в открытом грунте или теплице;

12 780 гривен - на производство мяса и яиц, в частности разведение птицы, свиней и кроликов;

17 381 гривна - на производство молочной продукции и содержание коров, коз или овец.

Средства можно использовать для развития домашнего хозяйства согласно согласованному направлению.

Как подать заявку

Для участия необходимо заполнить онлайн-форму и подготовить документы, подтверждающие соответствие требованиям. В зависимости от ситуации могут потребоваться справка ВПЛ, медицинские документы, подтверждение инвалидности или повреждение имущества.

Перед регистрацией следует проверить, продолжается ли прием заявлений и какие общины включены в программу.



Источник: Новости.LIVE .