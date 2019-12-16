Этому снимку уже много лет

Архивное фото Владимира Зеленского с его бывшим другом неожиданно всплыло в сети

Как сообщает Politeka, раритетный снимок украинского президента появился на его фанатской странице в Инстаграм. Фото было сделано во времена КВН-овской молодости Зеленского. На снимке он запечатлен со своим другом детства и бывшим кварталовцем Денисом Манжосовым, а также двумя неизвестными девушками. Одна из них приобнимает Зеленского за плечи.

Точно неизвестно, когда и где было сделано фото.

Отметим, что Денис Манжосов был одним из тех, кто помог Зеленскому создать команду КВН «95-й квартал» в 1997 году. Позже он выступал в «Вечернем квартале», однако в 2013 году неожиданно покинул проект из-за конфликта с коллегами. В апреле этого года Манжосов собирался провести пресс-конференцию накануне второго тура голосования в президентских выборах. Ожидалось, что главной ее темой станут отношения артиста с Зеленским. Однако, в последний момент пресс-конференция сорвалась.

Ранее мы писали о том, что в интернет-сети появились архивные фото со свадьбы президента Украины Владимира Зеленского.

Снимки были опубликованы на фан-странице первой леди Елены Зеленской в Instagram.

«День Х», — говорится в сообщении.

Опубликованные снимки являются архивными фото с дня свадьбы Владимира и Елены Зеленских, которая состоялась в сентябре 2003 года. На них молодожены позируют в окружении родных и близких.

Будущий президент там находится в классическом сером костюме. А Елена в то время носила короткую стрижку. Она вышла замуж в белом платье с открытыми плечами.

Обратим внимание, что пользователи сети отреагировали на снимки бурными комментариями.

«Поздравляю!», «фотка просто зашкаливает! Ради таких моментов и стоит жить», «совет да любовь», «счастливые», «супер молодята», «какие чудесные, прелесть», — пишут они.

Напомним, архивные фото со свадьбы Владимира Зеленского слили в сеть: таким его видели только близкие.

Как сообщала Politeka, в красном свитере и в очках: такой Елену Зеленскую еще не видели, фото удаляют из сети.

Также Politeka писала, что архивные фото детей Зеленского появились в сети: «без умиления смотреть невозможно».