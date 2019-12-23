Мощный пожар вспыхнул в интернате, есть погибшие: появились фото страшной трагедии

Во время пожара в Старобельском областном психоневрологическом интернате погибли четыре человека, еще трое доставлены в больницу

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области.

В воскресенье, 22 декабря, 21:09 в Старобельский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что горит один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната.

Возгорание произошло в одной из палат первого корпуса интерната. Подопечных эвакуировали. Пожар ликвидировали через 45 минут после сообщения о возгорании, в 22:55.

Доллар бьет новый рекорд, появился удивительный курс НБУ: что происходит с гривной

Курс доллара на Межбанке упал еще на две копейки в продаже, до 23,30 гривен, по покупке снизился на три копейки - до 23,27 гривен за доллар на 23 декабря

НБУ укрепил гривну на 23 декабря. Цена составляет 23,29 гривен за доллар.

Таким образом зафиксирован очередной минимум в этот году. В прошлый раз он был зафиксирован 21 декабря, когда давали 2332,5284 гривен за 100 долларов. Ниже цена была только четыре года назад, 13 января 2016 года, 2326,6758 гривен за 100 долларов.

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В России заявили о завершении строительства Крымского моста

По словам начальника заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрата Турсунбекова, железнодорожная часть так называемого Крымского моста готова к приему первых поездов.

«Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов», - заявил он, назвав это «своеобразным подарком для жителей полуострова».

Первый поезд по мосту двинется из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа. На следующий день планируется отправить поезд из Москвы в Симферополь, который будет ехать 33 часа.

Первым поездом в аннексированный Крым должен приехать президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что гарантийный срок службы моста составляет 100 лет.

Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.

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Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса и Крыма.