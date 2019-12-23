Курс доллара на Межбанке упал еще на две копейки в продаже, до 23,30 гривен, по покупке снизился на три копейки - до 23,27 гривен за доллар на 23 декабря

НБУ укрепил гривну на 23 декабря. Цена составляет 23,29 гривен за доллар. Об этом сообщают на сайте регулятора в субботу, 21 декабря, передает Politeka.

Таким образом зафиксирован очередной минимум в этот году. В прошлый раз он был зафиксирован 21 декабря, когда давали 2332,5284 гривен за 100 долларов. Ниже цена была только четыре года назад, 13 января 2016 года, 2326,6758 гривен за 100 долларов.

НБУ установил следующий курс валют на таком уровне:

– 100 долларов США – 2329,1225 гривны (-3,4064);

– 100 евро – 2584,6272 гривны (-3,7796).

Курс доллара в последний рабочий деень упал в продаже на две копейки - до 23,30 гривен за доллар, а при покупке на три копейки - до 23,27 гривен за доллар. Курс в продаже евро не изменился, составил 25,84 гривны за евро.

Ранее мы сообщали, что доллар по 23 покажется сказкой, гривну ждет небывалая встряска в 2020 году.

Курс доллара в Украине в 2020 году может достигнуть отметки в 27 гривен.

Такое мнение озвучил экономический эксперт Виктор Гальчинский.

По его словам, до конца 2019 не стоит ожидать глобальных изменений в курсе иностранной валюты. Гривна сможет лишь укрепиться.

Прогнозируя состояние валютного рынка на 2020 год, эксперт уточнил, что нужно быть готовым к росту доллара - курс может достигнуть 27 грн за доллар.

При этом, он допустил колебания в диапазоне от 24 до 27 грн за доллар.

"Сейчас инвестиции в государственных ценных бумагах превысили 105 млрд грн. Для страны это хорошо, зато остается риск резкого обесценивания гривны, если большая часть инвесторов одновременно захочет выйти из украинских облигаций", - рассказал эксперт.

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