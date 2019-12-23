Курс доллара на Межбанке упал еще на две копейки в продаже, до 23,30 гривен, по покупке снизился на три копейки - до 23,27 гривен за доллар на 23 декабря
НБУ укрепил гривну на 23 декабря. Цена составляет 23,29 гривен за доллар. Об этом сообщают на сайте регулятора в субботу, 21 декабря, передает Politeka.
Таким образом зафиксирован очередной минимум в этот году. В прошлый раз он был зафиксирован 21 декабря, когда давали 2332,5284 гривен за 100 долларов. Ниже цена была только четыре года назад, 13 января 2016 года, 2326,6758 гривен за 100 долларов.
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НБУ установил следующий курс валют на таком уровне:
– 100 долларов США – 2329,1225 гривны (-3,4064);
– 100 евро – 2584,6272 гривны (-3,7796).
Курс доллара в последний рабочий деень упал в продаже на две копейки - до 23,30 гривен за доллар, а при покупке на три копейки - до 23,27 гривен за доллар. Курс в продаже евро не изменился, составил 25,84 гривны за евро.
Ранее мы сообщали, что доллар по 23 покажется сказкой, гривну ждет небывалая встряска в 2020 году.
Курс доллара в Украине в 2020 году может достигнуть отметки в 27 гривен.
Такое мнение озвучил экономический эксперт Виктор Гальчинский.
По его словам, до конца 2019 не стоит ожидать глобальных изменений в курсе иностранной валюты. Гривна сможет лишь укрепиться.
Прогнозируя состояние валютного рынка на 2020 год, эксперт уточнил, что нужно быть готовым к росту доллара - курс может достигнуть 27 грн за доллар.
При этом, он допустил колебания в диапазоне от 24 до 27 грн за доллар.
"Сейчас инвестиции в государственных ценных бумагах превысили 105 млрд грн. Для страны это хорошо, зато остается риск резкого обесценивания гривны, если большая часть инвесторов одновременно захочет выйти из украинских облигаций", - рассказал эксперт.
Напомним, доллар резко изменится в цене, раскрыты планы НБУ
А еще Politeka писала, что НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро рекордно обвалились
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