Живущие в Германии россияне решили поддержать голодающих жителей «ДНР» не без выгоды для себя

О том, как собирают деньги для финансирования терроризма в «ДНР» за границей, рассказали в телеграмм-канале «Вольнодумец», передает Politeka.

В своем повествовании автор ссылается на разговор со знакомой из Донецка, которая после начала войны уехала жить в немецкий город Баден-Баден к дочери. Оттуда она пристально следит за всем происходящим на родине и совершенно не питает каких-то иллюзий.

В Германии женщина, не знающая языка в той мере, чтобы найти работу, как глубоко верующий человек, решила приобщиться к сбору гуманитарной помощи для земляков в приходе Преображения Господня и свт. Спиридона Тримифутского РПЦ.

Как оказалось, сбор гуманитарки организовывает иммигрантка из России и прихожанка этого храма Надежда Хельбинг.

«Но кроме гуманитарной помощи фрау Хельбинг и настоятель вышеупомянутых парафий игумен Андрей Готфрид также занимаются сбором денежных пожертвований, которые исчисляются тысячами евро. Все собранные средства официально как бы идут на помощь детям Донбасса и сиротам», – говорится в сообщении.

В реальности треть этой суммы оседает в карманах Надежды и священника, которого сами прихожане называют «человек в погонах» за связи с российскими спецслужбами. Остальные деньги они через проверенных людей передают на Донбасс для нужд «русского мира». Простые люди этих денег не видят.

Впечатляет то, что подобная схема действует и в других немецких приходах РПЦ.

«Видать, западные санкции здорово придавили Путина, раз он решил собирать деньги на содержание своих военных и ополченцев Л/ДНР по зарубежным церквям! Интересно, знает ли канцлер Германии и добропорядочные немецкие бюргеры, что денежные средства с их страны идут на финансирование терроризма?», – подытожил топикстартер.

Напомним, любитель России показал "райскую жизнь" на Донбассе.

Как сообщала Politeka, Путин со старушкой озадачил россиян.

Также Politeka писала, что Путин готовит месть Украине за унизительный договор по газу.