Интернет - это бездонный кладезь информации. С каждым годом во Всемирную паутину утекают все новые и новые интересности. Музыка, фильмы, сериалы и общение онлайн - все это давно стало нормой. Телевидение тоже не отстает. В 2019 году многие телеканалы транслируют через интернет. Одним из популярных сервисов является IPTV. Кроме показа каналов у него есть еще много других фишек, о которых пользователям будет полезно узнать.

Как известно, правительство обеспечило украинцев бесплатным цифровым телевидением. Украина массово перешла на Т2 с аналогового. Это 32 телеканала в хорошем качестве. Изображение намного лучше, чем раньше. Но вот каналов многим зрителям не хватает. Кроме того, для подключения нужна антенна и тюнер. Есть еще кабельное телевидение, но это вообще отдельная тема.

Хорошей альтернативой национальному телевидению является спутниковое. Тарелка позволяет ловить сигнал от трех основных спутников Astra 4A, Amos, HotBird. Бесплатно можно смотреть более ста каналов. А если подключить специальный пакет - количество увеличится в разы. Звучит привлекательно, но оборудование и его подключение влетит владельцу в копеечку. Кроме того, время от времени приходится вызывать специалистов для настройки после смены частоты вещания. Сама тарелка тоже довольно уязвимый элемент системы. Ведь плохая погода, например, удар молнии, может испортить ее.

Для онлайн-телевидения украинцам нужен интернет со скоростью от 20 Мбит в секунду. А также подключение по кабелю. Если скорости не хватает - посмотреть любимые телепередачи в HD формате вряд ли получится. Ведь сигнал будет слабым, а картинка - “тормозить” или “зависать”. Впрочем, такую скорость сейчас получить несложно. В больших городах украинские провайдеры обеспечивают соединение в 50 Мбит\сек, а то и больше. Каждый обладатель такой скорости может подключить себе IPTV вместо спутникового телевидения.

Что такое IPTV

Internet Protocol Television с английского расшифровывается, как телевидение через интернет протокол. Направление относительно новое не только в Украине, но и во всем мире. И уже довольно хорошо освоенное. Помимо кабеля, для работы интернет-телевидения практически ничего не нужно. Чтобы телевизор адекватно воспринимал сигнал, можно подключить специальный тюнер.

Впрочем, в 2019 году все больше украинцев переходит на “умную технику”. Современные модели со Smart-TV имеют встроенный модуль, который позволяет подключать кабель напрямую. То же самое можно сделать с компьютером или ноутбуком. В таких случаях достаточно установить специальную программу для расшифровки сигнала и его преобразования в качественное видео. Просто и удобно. Тюнер работает, независимо от провайдера. Если пользователь решит сменить поставщика интернет-услуг, ему не нужно покупать новое устройство.

В Украине провайдеры сами предлагают подключить интернет-телевидение вместе с основным тарифом. Очень часто такую услугу предлагают по акции. Размер абонентской платы составляет 100-300 гривен в зависимости от тарифа. Чем дороже - тем больше каналов доступно в HD-качестве. В стандартных пакетах, как правило, больше обычных украинских каналов. Но в более дорогих тарифах появляются спортивные, детские, образовательные и т.д.

Преимущества IPTV

После установки и отладки пользователь сможет смотреть телевидение через потоки UDP (мультикаст), HTTP, HLS (m3u8), RTMP и другие. Общий список каналов выводится на экран без отрыва от просмотра. Кроме того, можно составить несколько списков с телеканалами и переключаться между ними для большего удобства. Есть возможность настроить каждый канал по отдельности или сразу несколько. В нижней части окна есть информационная панель, где указан уровень громкости, индикатор записи и название канала.

Да-да, с IPTV появляется функция записи видео отдельным файлом. Это очень удобно, если зритель не хочет пропустить интересную передачу. Можно одновременно сохранять несколько каналов - запись будет вестись в фоновом режиме. Чтобы не забыть, процедуру можно запланировать на определенное время.

Еще стоит выделить поддержку телевизионных программ в форматах XMLTV, JTV, TXT. Программа умеет автоматически скачивать, распаковывать и сопоставлять их. Управлять плеером на телевизоре или компьютере можно при помощи любого смартфона - неплохая альтернатива пультам. А 5.1-канальное аудио обеспечивает хорошее качество звука.

Как уже упоминалось, есть несколько вариантов подключения. Возможность выбора - это всегда хорошо. Обязательное условие - только наличие кабеля со стабильным интернетом. Его можно подключить к любому телевизору через тюнер, а к “умным моделям” и компьютерам - просто так, в стандартный порт. Не нужно никаких специальных знаний или навыков. Любой человек, хоть как-то знакомый с современными технологиями, сможет это сделать без дяди из компании-провайдера. Если не самостоятельно, то по инструкции из интернета.

Что касается ПК, не нужно заботиться о регулярном обновлении “железа”. Программа будет без проблем работать даже на устаревшем оборудовании. Она поддерживает все версии Windows, начиная с XP. Лишь бы компьютер умел воспроизводить видео. С “умными телевизорами” сложнее, ведь провайдеры не могут наладить поддержку абсолютно всех моделей. Поэтому перед выбором компании следует ознакомиться с техническими условиями подключения.

Подключение IP-tv на компьютере, телевизоре и смартфоне

Для онлайн-телевидения на SmartTV потребуется специальная программа от провайдера. Рассмотрим на примере “Киевстара”. Она может работать только на Android TV версии 6.0, 7.0, и 8.0. Для этого необходимо зайти в “Магазин приложений” и отыскать “Киевстар ТВ”. После установки и авторизации пользователю доступны каналы, предусмотренные тарифом.

Если телевизор обычный - придется купить тюнер. “Киевстар” предлагает арендовать устройство за 35 гривен в месяц или приобрести его за полную стоимость. Как указано на сайте, самая дешевая модель, iNeXT TV3, стоит 1250 гривен. В ассортименте есть еще шесть тюнеров, каждый из которых стоит 1500 гривен. Помимо просмотра интернет-ТВ, прибор позволяет подключить SD или USB-карту, чтобы воспроизводить с них видео. Пользователи также получают доступ к видеобиблиотеке.

В 2019 году для просмотра ТВ на компьютере не требуется специальная программа. Провайдер запустил собственный веб-сервис, где можно смотреть трансляции любимых каналов. Для этого придется ввести личный счет или номер телефона.

После подтверждения по СМС, “Киевстар” автоматически подключает услугу “ТВ Легкий”. Телевидение абсолютно бесплатное и предусматривает 50 телеканалов, а также доступ к некоторым фильмам и сериалам. Хорошая возможность опробовать интернет-телевидение.

Для смартфонов на операционный системах Андроид и iOS доступно мобильное приложение. Его можно скачать в магазинах Google Play Market и Apple Store соответственно.

В любом случае, телезрители могут смотреть программы в реальном времени, ставить их на паузу и воспроизводить после перерыва, а также записывать эфиры. Позднее записанные фрагменты можно воспроизвести при помощи плеера, установленного на компьютер, телевизор, смартфон или планшет.

Сейчас “Киевстар” предлагает на выбор три тарифа. “Базовый” включает в себя 105 каналов за 80 гривен; “Комфортный” - 132 канала за 120 гривен; “Максимальный HD” - 151 телеканал, аренду тюнера и подписку на сервис “Кинохит HD” за 220 гривен. У провайдера действуют акционные предложения, по которым “айпи” телевидение можно получить почти вполовину дешевле, если подключить вместе с домашним интернетом. Так поступают многие компании.

Некоторые провайдеры все еще распространяют “айпитиви” в формате программ. Например, “Триолан” (Triolan). Интересно, что помимо стандартного, есть возможность подключить дополнительные плейлисты. Как правило, процедура схожая, независимо от поставщика услуг. Для этого необходимо поискать в интернете сайты, где такие ссылки или файлы размещены в открытом доступе. Обычно, они бесплатные. После скачивания - заходим в настройки плеера, ищем кнопку выбора файлов, выбираем формат .m3u и добавляем. Вот и все, плейлист должен появиться в списке.