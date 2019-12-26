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Госдолг Украины резко вырос всего за месяц, доллар решил отыграться: что происходит

Размер государственного долга Украины всего за ноябрь увеличился почти на один миллиард долларов. цифры привела пресс-служба Министерства финансов Украины.

«За месяц сумма государственного долга и гарантированного государством долга в эквиваленте в национальной валюте уменьшилась на 2,67% (по сравнению с октябрем) и достигла самого низкого за последние два года уровня в 1 990 млрд грн. В то же время, эквивалент в долларах США вырос на 1,2%, до 82,83 млрд долл», - говорится в документе.

Всего, утверждают чиновники, сначала года размер государственного долга в национальной валюте уменьшился на 8,19%. При этом в иностранной валюте резко вырос – на 5,75%.

Запрет импорта электричества из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вносит изменения в закон Украины "О рынке электрической энергии" № 330-ІХ. В частности, подписанный закон запрещает импорт электроэнергии из России.

Кроме того, в случае значительного колебания цен на рынке электроэнергии НКРЭКУ может устанавливать предельные цены на рынке "на сутки вперед", если такое решение обоснованно. Однако цены устанавливаются только после консультаций с Антимонопольным комитетом. Также НКРЭКУ сможет временно - до 1 апреля следующего года - устанавливать производителям, осуществляющим комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии, если это предусмотрено решением Кабмина о возложении спецобязанностей.

Расстрелы на Майдане: суд решил судьбу снайпера Хмеля, скандальные подробности

Бывший боец батальона «Омега» Дмитрий Хмель, которого подозревают в убийстве активиста Александра Храпаченка во время Майдана, освободили из-под домашнего ареста

Такое решение принял Печернский районный суд Киева.

Так, подозреваемого освободили под личное обязательств. Документ будет действовать до 28 января 2020 года.

До этого времени, Хмель будет обязан являться к следователю, прокурору или в суд с определенной периодичностью, а также не покидать пределов Киева и области.

Также подозреваемый сдал в Генеральную прокуратуру загранпаспорт и другие документы, по которым можно было бы выехать за границу. При этом обычный украинский паспорт у мужчины останется.

Юридической причиной такого решения является то, что подозреваемого нельзя держать под домашним арестом более 6 месяцев во время досудебного расследования.

Нардеп Зеленского оскандалился заявлением о Крыме в прямом эфире: "Путин бы одобрил"

По словам депутата от фракции «Слуга народа» у РФ, получается, что «были основания» для захвата украинской территории.

«Слуга народа» Алексей Устенко заявил, что Россия напала на Украину из-за принятия закона о языке. Об этом нардеп сказал в прямом эфире телеканала «Наш».

Так во время разговора с народным депутатом от партии «Европейская солидарность» Алексеем Гончаренко, Устенко заявил, что в 2014 году РФ вторглась в украинский Крым из-за принятого в том же году законе о языке.

Как известно, во время Революции Достоинства в 2014 году в Украине был принят закон о языке, именно этот ЗУ и спровоцировал вторжение России в Крым, считает Устенко:

«После этого Российская Федерация вошла в Крым», – сказал партиец «Слуги народа».

Напомним, провал "Слуги народа": появились первые результаты местных выборов в Украине.

Как сообщала Politeka, "Наш край" лидирует на выборах в ОТО, обогнав "Слуг народа": предварительные результаты.

Также Politeka писала, что Пальчевский назвал большую победу Зеленского: «В новый год с новым Путиным».