Это прочувствует на себе каждый украинец

Размер государственного долга Украины всего за ноябрь увеличился почти на один миллиард долларов

Как сообщает Politeka, цифры привела пресс-служба Министерства финансов Украины.

«За месяц сумма государственного долга и гарантированного государством долга в эквиваленте в национальной валюте уменьшилась на 2,67% (по сравнению с октябрем) и достигла самого низкого за последние два года уровня в 1 990 млрд грн. В то же время, эквивалент в долларах США вырос на 1,2%, до 82,83 млрд долл», - говорится в документе.

Всего, утверждают чиновники, сначала года размер государственного долга в национальной валюте уменьшился на 8,19%. При этом в иностранной валюте резко вырос – на 5,75%.

Уточним, что увеличение цифр на себе прочувствуют все украинцы, поскольку выплатой государственного долга, в основном, занимаются простые налогоплательщики.

Как сообщалось ранее, похожая сиутация и в сентябре. Тогда сумма госдолга выросла в долларовом эквиваленте на $1,03 млрд или 1,26%, а в гривневом эквиваленте — уменьшилась на 69,44 млрд грн.

При этом внешний долг составлял 1,6 трлн грн (58,06% от общей суммы) или 48,16 млрд долларов, внутренний — 837,91 млрд грн (41,94% от общей суммы) или $347,79 млрд. Государственный долг составляет 1,758 трлнгрн (88% от общей суммы) или $73 млрд. Гарантированный государством долг составляет 239,74 млрд грн (12%) или $9,95 млрд.

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