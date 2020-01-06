Стало известно, когда ЕС запустит новую систему авторизации граждан

Об этом пишет Обозреватель.

Как известно, официальный Брюссель утвердил документ, который предполагает усиление системы контроля на европейских границах.

Уже с 2021 года будет запущена система под названием ETIAS и авторизация в ней обязательна для граждан тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в Шенгенскую зону, в том числе и для Украины.

Уже через год украинцам для въезда в страны ЕС необходимо будет заполнять онлайн-анкету за максимум 96 часов до вылета, чтобы данные были обработаны системой.

Если гражданин не нарушал законы на территории Европейского Союза, то через пару минут он получит разрешение на въезд. Но подозрительные заявки могут рассматриваться намного дольше.

Минусом будет то, что авторизация платная, и стоить будет 7 евро. Для лиц младше 18 лет и старше 70 лет — авторизация бесплатна.

В анкете украинцам нужно будет указать личные данные (имя, дату и место рождения, пол и национальность), информацию о документе для путешествий (действительность, страну выдачи), домашний адрес и контактную информацию, а также указать европейскую страну первого въезда.

Также в анкете будут вопросы о прошлых поездках и состоянии здоровья. Но дипломаты успокаивают, что для авторизации не нужно будет справок с места работы и выписок из банков для въезда в страны ЕС.

Ранее мы сообщали о том, что в МИД прокомментировали возможную отмену безвиза для Украины. Как заявил госсекретарь дипведомства Андрей Заяц, волнения по поводу возможной отмены безвизового режима для Украины с ЕС являются безосновательными.

"Мониторинг, как вы совершенно верно указываете, осуществляется постоянно соответствующими рабочими группами. И последний отчет, который есть в нашем распоряжении – положительный. Мы о них знаем и работаем над решением. Поэтому я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что "все пропало" и "ЕС отменит безвизовый режим". Такой угрозы мы не видим", - подчеркнул топ-чиновник.

Напомним, у украинцев массово забирают паспорта прямо на улице, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, украинцы навсегда избавятся от бумажных паспортов: что изменится и когда выдадут новые документы.

Также Politeka писала, что Украина получила новый безвиз, теперь официально: кому повезет насладиться экзотикой.