Супруга президента Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана

Как передает Politeka.net, на официальной странице музея в соцсети Фейсбук поделились снимками с украинской первой леди. Для визита она подобрала наряд в белых и серых тонах. Так, на ней рубашка-платье с узором серого цвета, под которую Елена надела белые штаны, - все свободного кроя из легкой ткани. На ногах у жены Зеленского - шлепанцы, что несколько непривычно видеть украинцам. Распущенные волосы, минимум макияжа и украшений - все это дополнило нежный образ первой леди.

Напомним, Зеленский улетел с семьей на отдых в Оман и остановился в шикарном отеле. После этого его пресс-служба объявила, что президент поехал туда совмещать отдых с работой и будет привлекать инвестиции.

До этого Елена Зеленская поделилась в Инстаграм "уютным" домашним снимком рядом с новогодней елкой. Первая леди предстала в теплом свитере горчичного оттенка. Она стоит спиной к объективу и наряжает дерево. Идеальная укладка и макияж выдают постановочное фото. Но тем не менее вышло очень нежно и тепло.

Зеленская поблагодарила уходящий год за "тренировку ответственности". Также она выразила надежду, что 2020-й будет светлым и радостным.

В комментариях украинці поблагодарили первую леди за то, что она стойко переносит все испытания.

Ранее мы сообщали, Зеленского засекли на горнолыжном курорте в Буковеле. Очевидцы с радостью делились кадрами в соцсетях.

"Посмотритееее!!! Это сегодня в Буковеле ", - в кадре некий парень обнимает улыбающегося Зеленского за плечи, оба они в полной экипировке.

Отметим, ранее стало известно, что Зеленский встретит Новый год в государственной резиденции "Синегора" возле села Гута (Ивано-Франковская область), куда отправится и 43-летний Андрей Богдан, глава Офиса президента со своей девушкой Анастасией Сличной.

Напомним, Зеленский поздравил Путина с Новым годом: о чем договорились президенты

Также Politeka писала, что Зеленский пошел по пути Януковича и Порошенко, украинцы разочарованы.