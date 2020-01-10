Установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…»
В интернет-сети появилось видео, как предполагаемая ракета иранского ПВО сбивает украинский Боинг в небе над Тегераном.Ролик уже проанализировала международная расследовательская группа Bellingcat, и подтвердила его подлинность.
При этом один из расследователей Bellingcat Кристо Грозев заявил, что ракета, которая могла сбить украинский самолет в Тегеране, вероятно, была выпущена из секретной иранской военной базы IRSG.
Зима отменяется, погода удивит украинцев новой выходкой: точный прогноз синоптиков
Момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть
Волочкова жестко опозорилась, засветив обвисшие прелести на пляже: "Ой, как все печально"
Брежнева показала настоящую себя без фотошопа: "Ого, ну и видок..."
"Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG", - написал он в Twitter.
Майдан разгорелся в Абхазии, "легитимный" дрожит от страха
Подконтрольную России непризнанную республику Абхазия в четверг, 9 января, охватили массовые протесты.
Люди вышли на улицы с требованием отставки нового президента Рауля Хаджимбы.
По последним данным, протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента «республики» в Сухуми. Оппозиция заявила, что направит к президенту пять человек для переговоров.
Лукашенко неожиданно взбунтовался против РФ, к такому Путин не готов: "глава Кремля получил оплеуху"
Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от поставок нефти с России. Беларусь нашла другого импортера нефти.
Отметим, что ранее в концерне "Белнефтехим" заявили о подписании контрактов с Россией.
"Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли", – заявил Лукашенко.
Напомним, Путин приступил к ликвидации главного конкурента: "начали выкручивать...".
Как сообщала Politeka, Путин избавится от Лукашенко, судьба Беларуси предрешена.
Также Politeka писала, что Путин отомстил Лукашенко за упрямство: "Следующий шаг - выход из...".