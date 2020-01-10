Установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…»

В интернет-сети появилось видео, как предполагаемая ракета иранского ПВО сбивает украинский Боинг в небе над Тегераном.Ролик уже проанализировала международная расследовательская группа Bellingcat, и подтвердила его подлинность.

При этом один из расследователей Bellingcat Кристо Грозев заявил, что ракета, которая могла сбить украинский самолет в Тегеране, вероятно, была выпущена из секретной иранской военной базы IRSG.

The footage i've got from a source - the moment the missile hit the #Flight752. I can't verify the video yet! but please let me know if you find anything. I'm in contact with the person who send this video to see if I can get a version of video which has a meta data on it pic.twitter.com/HtesW5uecB — 🤖Nariman (@NarimanGharib) January 9, 2020

"Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG", - написал он в Twitter.

Майдан разгорелся в Абхазии, "легитимный" дрожит от страха

Подконтрольную России непризнанную республику Абхазия в четверг, 9 января, охватили массовые протесты.

Люди вышли на улицы с требованием отставки нового президента Рауля Хаджимбы.

По последним данным, протестующие заблокировали здания президентской администрации и парламента «республики» в Сухуми. Оппозиция заявила, что направит к президенту пять человек для переговоров.

Лукашенко неожиданно взбунтовался против РФ, к такому Путин не готов: "глава Кремля получил оплеуху"

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от поставок нефти с России. Беларусь нашла другого импортера нефти.

Отметим, что ранее в концерне "Белнефтехим" заявили о подписании контрактов с Россией.

"Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли", – заявил Лукашенко.

Напомним, Путин приступил к ликвидации главного конкурента: "начали выкручивать...".

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Лукашенко, судьба Беларуси предрешена.

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