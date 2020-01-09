Александр Лукашенко публично разгневался из-за жадности Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от поставок нефти с России. Беларусь нашла другого импортера нефти. Об этом сообщает агентство БелТА (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что ранее в концерне "Белнефтехим" заявили о подписании контрактов с Россией.

"Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли", – заявил Лукашенко.

Он иронично вспомнил, что в России "горлопанят" о 75-й годовщине Великой Победы, при этом цены на доставку нефти в Беларусь несправедливо завышают, делают выше «мировых» цен.

«"Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально», – заключил Александр Лукашенко.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко уже разругался с Россией из-за поставок нефти. Конфликт разгорелся еще 30 декабря, когда президент Беларуси позвонил Владимиру Путину с требованием подписания нового контракта по газу и нефти. Отмечается, что тогда Путин сказал своему белорусскому коллеге, что данная тема не в его компетенции.

После этого Лукашенко созвонился с российским премьером Дмитрием Медведевым, который в циничной форме напомнил президенту о том, что ранее тот грозился закупать нефть в Польше.

«Лукашенко бросил трубку и позвонил Президенту. Начал шантажировать, что начнёт несанкционированный отбор газа. Его переключили на Новака. За пару часов до конца года подписали временный контракт на два месяца по газу», - говорится в публикации.

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