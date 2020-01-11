Иран признал, что самолет МАУ сбила их ракета: «Вполне нечаянно», подробности

Иран признал, что самолет Boeing 737-800 компании Международные авиалинии Украины "нечаянно" сбила их ракета.

Такое заявление прозвучало на государственном телевидении Ирана.

Самолет спутали с вражеской целью после того, как она повернула в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции - военной структуры Ирана, который действует параллельно с вооруженными силами.

«Военные были в состоянии высокой боевой готовности. В таких условиях – из-за человеческой ошибки и вполне нечаянно - рейс был сбит», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что ответственные за трагедию будут наказаны.

Иранское правительство принесло извинения и выразило соболезнования семьям погибших.

Трагедия случилась в Омане после визита Зеленского: «Объявлен трехдневный траур»

Султан Омана Кабус бен Саид умер после пятидесяти лет правления.

Об этом сообщили государственные СМИ в субботу, 11 января, утром. Монарху было 79 лет.

В Омане объявлен трехдневный период национального траура.

В 2015 году у султана был обнаружен рак. В конце прошлого года его состояние улучшилось, и на короткое время монарх отправлялся на лечение в Бельгию. Последние несколько дней оманские СМИ сообщали о том, что состояние главы государства является стабильным.

Кабус руководил государством с 1970 года. Он провел в стране масштабные реформы, которые охватили все стороны жизни султаната и кардинально изменили Оман.

Доллар не удержался и вновь рухнул вниз, гривна торжествует: новый курс валют в Украине

Курс доллара после недолгого затишья снова начал снижаться.

Национальный банк Украины представил официальный курс валют на 11 января. Судя по новым цифрам, доллар не смог отвоевать свои позиции и продолжил падать.

Так, американская валюта подешевела на 15 копеек и достигла отметки в 23,96 гривен за доллар. Отметим, что курс доллара на 10 января составлял 24,12 гривен за доллар.

Официальный курс валют в Украине на 11 января составил:

– 100 долларов США – 23,9677 гривны (-0,1513);

– 100 евро – 26,5874 гривны (-0,2124).

Стоит отметить, что на открытии межбанковского рынка курс доллара также упал после двухдневного роста. Американская валюта торговалась в районе отметки 24 гривен за доллар. Вместе с долларом на межбанке подешевел и евро.

Напомним, курс валют резко изменился, доллар и евро взлетели в цене: что будет с гривной.

Как сообщала Politeka, озвучен новый курс доллара в Украине: чем закончатся американские горки, "уже с середины января...".

Также Politeka писала, что в Нацбанке сделали важное заявление, курс доллара удивит украинцев.