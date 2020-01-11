Султан Омана Кабус бен Саид умер после пятидесяти лет правления

Об этом сообщили государственные СМИ в субботу, 11 января, утром. Монарху было 79 лет.

В Омане объявлен трехдневный период национального траура.

В 2015 году у султана был обнаружен рак. В конце прошлого года его состояние улучшилось, и на короткое время монарх отправлялся на лечение в Бельгию. Последние несколько дней оманские СМИ сообщали о том, что состояние главы государства является стабильным.

Кабус руководил государством с 1970 года. К власти он пришел в результате бескровного переворота с помощью колониальной власти Великобритании, свергнув своего отца Саида Бен Таймура. Последнему пришлось покинуть страну и уехать в Великобританию, где он и умер в 1972 году.

Кабус провел в стране масштабные реформы, которые охватили все стороны жизни султаната и кардинально изменили Оман.

Он объединил имамат Оман и султанат Маскат в единое государство, а позже при поддержке Великобритании и шахского Ирана ему удалось подавить повстанческое движение в Дофаре. При Кабусе в 1996 года был принят первый Основной закон (конституция) Омана.

Кабус не оставил наследников. Правящая семья должна выбрать преемника в течение трех дней после того, как трон стал вакантным. Если семья не договорится, то управлять Оманом заставят человека, чье имя тайно написал султан в запечатанном письме.

Напомним, президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел в Оман 5 января. Как сообщили в пресс-службе, визит является официальным.

Утром 8 января в Офисе президента сообщили, что Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и вернулся в Киев.

Напомним, появились кадры роскошного отдыха Зеленского в Омане: "4000 евро за ночь".

Как сообщала Politeka, Баканов решил не отставать от Зеленского: фото с курорта слили в сеть.

Также Politeka писала, что в Офисе президента оправдали Зеленского за полет в Оман.