Султан Омана Кабус бен Саид умер после пятидесяти лет правления
Об этом сообщили государственные СМИ в субботу, 11 января, утром. Монарху было 79 лет.
В Омане объявлен трехдневный период национального траура.
В 2015 году у султана был обнаружен рак. В конце прошлого года его состояние улучшилось, и на короткое время монарх отправлялся на лечение в Бельгию. Последние несколько дней оманские СМИ сообщали о том, что состояние главы государства является стабильным.
Скандал с постельной сценой Асмус зашел слишком далеко: «Дочь не от Харламова»
"Очень плохая пародия на Время и Стекло": сын Наташи Королевой опозорился в первом клипе
Раздетую Лолиту на пляже перепутали с Волочковой: "Мужская фигура..."
Экс-солистка "Серебро" устроила жаркую фотосессию в ванной: "без одежды еще лучше"
Кабус руководил государством с 1970 года. К власти он пришел в результате бескровного переворота с помощью колониальной власти Великобритании, свергнув своего отца Саида Бен Таймура. Последнему пришлось покинуть страну и уехать в Великобританию, где он и умер в 1972 году.
Кабус провел в стране масштабные реформы, которые охватили все стороны жизни султаната и кардинально изменили Оман.
Он объединил имамат Оман и султанат Маскат в единое государство, а позже при поддержке Великобритании и шахского Ирана ему удалось подавить повстанческое движение в Дофаре. При Кабусе в 1996 года был принят первый Основной закон (конституция) Омана.
Кабус не оставил наследников. Правящая семья должна выбрать преемника в течение трех дней после того, как трон стал вакантным. Если семья не договорится, то управлять Оманом заставят человека, чье имя тайно написал султан в запечатанном письме.
Напомним, президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел в Оман 5 января. Как сообщили в пресс-службе, визит является официальным.
Утром 8 января в Офисе президента сообщили, что Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и вернулся в Киев.
Напомним, появились кадры роскошного отдыха Зеленского в Омане: "4000 евро за ночь".
Как сообщала Politeka, Баканов решил не отставать от Зеленского: фото с курорта слили в сеть.
Также Politeka писала, что в Офисе президента оправдали Зеленского за полет в Оман.