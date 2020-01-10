Курс валют в Украине 10 января резко шокирует показателями, поскольку доллар и евро рванут вверх

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Национальный банк Украины.

За 100 долларов украинцам придется выложить 2411 гривен.

А вот за 100 евро нужно будет заплатить еще больше - 2679 гривен.

Как сообщалось ранее, экономический аналитик Вадим Иосуб прогнозирует, что курс доллара и евро в Украине может изменится уже к средине января.

Так, вместе с праздниками закончился и ажиотажный спрос на валюту, поэтому курс может снизиться с 23,8 до 23,5 грн/$.

При этом, на ближайшую неделю, по словам аналитика ожидается совсем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 23,5/23,8 грн.

Со 2 января официальный курс доллара снизился с 23,69 грн до 23,68 грн (-0,03%). ОТмечается, что спрос/предложение доллара на межбанке выросли за это же время с 23,74/23,79 до 23,81/23,84 (+0,3%/+0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 23,78/24,70 до 23,50/23,98 (-1,2%/-2,9%).

Напомним, курс доллара удивит украинцев в 2020 году: что будет с гривной.

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