Курс доллара в Украине может измениться уже до середины января

Об этом заявил аналитик Вадим Иосуб, передает «Обозреватель».

Он отмечает, что вместе с праздниками закончился и ажиотажный спрос на валюту, поэтому курс может снизиться с 23,8 до 23,5 грн/$.

При этом, на ближайшую неделю, по словам аналитика ожидается совсем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 23,5/23,8 грн.

Со 2 января официальный курс доллара снизился с 23,69 грн до 23,68 грн (-0,03%). ОТмечается, что спрос/предложение доллара на межбанке выросли за это же время с 23,74/23,79 до 23,81/23,84 (+0,3%/+0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 23,78/24,70 до 23,50/23,98 (-1,2%/-2,9%).

На межбанке курс стабилизировался около уровней, достигнутых накануне Нового года. Наличный рынок в предновогодние дни испытал спекулятивный набег. После праздников ажиотаж спал, вслед за ним стали уменьшаться как курсы, так и резко расширившаяся накануне разница между покупкой и продажей.

Отметим, после рекордного роста перед Новым годом, 9 января гривна неожиданно начала падать.

Ранее мы писали о том, что курс доллара в сегодняшних реалиях невозможно зафиксировать на одном уровне, об этом глава Минэкономики Тимофей Милованов написал в своем Facebook.

В частности, министр напомнил, что если в Украине курс доллара падает на дно, то от этого проигрывают бизнес и госбюджет, которые несут большие потери.

А если национальная валюта падает, то в минусе оказываются обычные потребители.

Он также добавил, что НБУ может сгладить колебания на валютном рынке, но вручную сдерживать курс доллара никто не намерен.

Подытоживая, Тимофей Милованов также спрогнозировал укрепление гривны по отношению к доллару. Но ситуация все равно будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках.

Отметим, что ранее мировые аналитики заявляли, что за 2019 год гривна укрепилась по отношению к доллару на 16,5%, установив мировой рекорд.

Но это сильно ударило по государственному бюджету, поскольку страна начала терять доход от экспорта.

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