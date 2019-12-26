Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский разразился критикой в адрес главы Кабмина

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что благодаря новым газовым договоренностям между Украиной и РФ в течение зимы 2019/2020 цена на газ для украинцев не вырастет, а цены в платежках уменьшатся.

В ответ на это парламентарий заявил, что обещание Гончарука снизить тарифы на отопление для бытовых потребителей – просто игра на публику, пишет Dubinsky.pro.

Дубинский считает, что Кабинет министров, уменьшая цифры в платежках, продолжает наживаться на простых гражданах Украины.

В частности, нардеп указал на тот момент, что Гончарук так аргументировано и не объяснил, чем обусловлена скидка на газ, отделавшись упоминанием о сезонном удешевлении газа и последующей корректировке тарифов.

Однако при этом, отмечает Дубинский, глава Кабмина почему-то не вспомнил, что мировые цены на газ просели еще в ноябре, а к тому времени отопительный сезон еще не начался в полную силу. Иоказалось, что газ, который на мировом рынке стоил 170 долларов, украинцы покупали по 300. Получается, что на снижение тарифов повлияла лишь теплая погода, а не мировые тенденции.

Исходя из этого, налицо очередной популизм правительства, отмечает нардеп.

Ранее стало известно, как украинцам будут начислять субсидии в текущем отопительном сезоне. Гончарук заверил граждан, что в бюджете достаточно денег на льготы и проблем с выплатами не ожидается.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.