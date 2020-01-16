Некоторые уже горько сожалеют о том, что сделали

В России заявили, что количество украинцев, которые получили гражданство РФ за прошлый год составило 500 тысяч человек

Такое заявление сделала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. По ее словам, это почти вдвое больше, чем в 2018 году. Тогда эта цифра составляла 270 тысяч.

В российском МВД также отметили, что такой прирост в основном был обеспечен за счет жителей Донецкой и Луганской областей. В ведомстве заявили, что жителей Донбасса "большинство".

Как известно, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Международное сообщество осудило решение Путина. Мировые лидеры выступили против Кремля, подчеркнув, что Донбасс – это Украина, и таким образом Россия нарушает Минские соглашения. В частности, официальное заявление опубликовало посольство США в Украине.

Стоит отметить, что оккупанты Донбасса заставляют местных жителей получать российские паспорта, пугая лишением пенсий и зарплат.

Однако для украинцев, корочка с двуглавым орлом только создает дополнительные проблемы. Те, кто лично столкнулись с этим рассказывают о своем опыте в социальных сетях.

«Получил российский паспорт, поехал с ним в Москву, а на вокзале менты меня оштрафовали на 1800 рублей за отсутствие прописки. Вопрос: а нах** я его получал? С ЛНРовским мне проще было. Выходит, чтобы познать все прелести российского паспорта, мне нужно где-то прописаться? А может, и дом еще купить? Так в чем смысл этого гражданства бомжацкого? Получается, что мы граждане бомжи! Цирк какой-то», - говорится в сообщении в группе «Свердловск – ты должен это знать».

Также ранее сообщалось, что ярый фанат Путина Игорь Кнышов с Донбасса, который у всех на глазах порвал украинский паспорт, получив российский, теперь вынужден жить впроголодь, потому что Россия не платит пенсию и соцпомощь из-за отсутствия прописки в РФ.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, боевики устроили охоту на украинцев на Донбассе.

Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".