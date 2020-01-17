В Красноярске 13-летняя школьница забеременела от своего 10-летнего друга. Дети заявляют, что они встречались.

Как выяснили правоохранительные органы, дети учатся в разных школах, но активно общаются, пишет Комсомольская правда.

Девочку в школе характеризируют как сложного подростка, который плохо учится и постоянно хулиганит. Девочка из многодетной семьи, которую характеризуют как благополучную. Как стало известно, мать школьницы болеет раком, а отец со всеми детьми не справляется.

Несмотря на это, родители девочки решили оставить ребенка. На данный момент она находится под наблюдением врачей.

Отметим, что полиция проводит проверку по факту произошедшего. Тем более, что у врачей есть сомнения по поводу того, что 10-летний мальчик является настоящим отцом ребенка. Медики отмечают, что теоретически юный мальчик может стать отцом. Хотя мальчики и созревают к 12 годам, исключения бывают. Однако врачи не исключают, что отцом ребенка может быть кто-то другой, а мальчиком решили прикрыть преступление. По словам медиков, при помощи специальной экспертизы можно проверить репродуктивную способность школьника.

Будет ли полиция проводить эту экспертизу на данный момент неизвестно.

Психологи отмечают, что подобные случаи чаще всего происходят в неблагополучных семьях. Детям не хватает любви и они «уходят» в секс, в котором видят возможность получить человеческое тепло. Также бывают семьи, в которых детей специально развращают. Кроме этого, по словам специалистов, есть люди, в которых сексуальная девиация заложена изначально, присутствует некоторое отклонение от нормы.

Напомним, что самая пожилая мать Украины втянула дочь в грязное дело, фото позора: "Занимается этим на улице".

Как сообщала Politeka, медики приняли уникальные роды в Днепре: крохотная мама и малыш-гигант, кадры настоящего чуда.

Также Politeka писала про рождение умного ребенка: какие продукты необходимо употреблять во время беременности.