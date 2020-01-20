Для Украины 2020 год в целом обещает быть благоприятным, даже есть большие шансы, что будет установлен режим тишины на востоке, но не все пройдет гладко

Об этом заявил астролог Влад Росс, передает «Главред».

По словам астролога, из-за того, что планеты Сатурн и Плутон сойдутся в зодиакальном знаке Козерога, статус оккупированных Россией Донбасса и Крыма в 2020 году не изменится.

При этом астролог не исключает, что в новом году Украина возобновит поставки пресной воды и электроэнергии в Крым.

"Ничего принципиально нового не произойдет. Единственное – прекратятся обстрелы. Об этом четко говорят планеты, "замораживающие" любые конфликты: соединение Сатурна и Плутона может сулить глобальную войну, в которую будут втянуты многие страны, но точно это не обещает мелкие выстрелы или точечные обстрелы. Так что на Донбассе перестрелки закончатся", – считает Влад Росс.

В месте с тем, он предупреждает, что начнется большое противостояние России и Китая с одной стороны, США и НАТО – с другой, а также новая гонка вооружений.

Полностью вернуть Крым и Донбасс под юрисдикцию Украины в 2020 году точно не удастся, убежден астролог. По его словам, пока Путин у власти, либо пока он жив, ситуация не изменится.

Астролог отметил, что пока Путин при власти, Донбасс будет подчиняться Москве. Глава Кремля хочет контролировать всю Украину через эту "прокладку" – Донбасс. Астролог отмечает, что Путину не выгодно отпускать оккупированные территории, ведь так он сразу же получит НАТО у себя под боком.

«Потому он [Путин] максимально пытается оттянуть этот момент. Однако это неизбежно – Украина в скором будущем станет частью НАТО", – объяснил эксперт.

А пока что, по словам астролога, Украина может рассчитывать только на "заморозку" ситуации и мир "кипрского типа", где северная часть острова оккупирована Турцией, однако обе части Кипра – северная и южная – уже научились сосуществовать.

Кроме того, астролог убежден, что в 2020 году для Украины сложится благоприятная ситуация на международной арене, и нашей стране удастся не сдать своих позиций и ничего больше не потерять.

Напомним, Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.

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