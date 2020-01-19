Корреспондент Руслан Смещук, работающий на ведущих украинских телеканалах, показал, что происходит сейчас на Донбассе

Руслан в посте отметил, что поехал снимать Крещение, а попали под огненное крещение в Золотом 4. Там второй день "поливают" минометными минами. Местные прячутся по подвалам, электричество отключено. Восемь военных были ранены. Об єтом пишет Politeka со ссылкой на пост журналиста.

"Поехали снимать Водохрещща, а попали на Вогнехрещща. Золотое 4 второй день гремит от прилета минометных мин. Местные люди прячутся по погребам, перебиты линии электропередач. Восемь военных ранены. Я как будто бы попал в 14/15 год", - написал Руслан.

После этого активист Тим Златкин опубликовал фотографию, на которой показан результат работы российской артиллерии. Также он отметил, что в сводках штаба ООС не пишут об обстрелах в Золотом, а указывают, что происходит все возле Орехово. Блогер удивился, почему не написали просто, что где-то "на Донбассе".

"Что мы видим на фото?

Прилет российской артиллерии в дом на улице Вольной.

Это так называемый хутор Вольный - крайняя улица в Золотом-4

Которая более всего подвержена обстрелам.

И которая в сводках Штаба ООС проходит как... "вблизи населенного пункта Орехово"!!!

А хули уже не написали "неподалёку Лисичанска" или "где-то на Донбассе"???", - написал активист.

Ранее мы сообщали, что люди, которые проживают на подконтрольных боевикам территориях Донецкой и Луганской областей, жалуются на беспредел террористов на блокпостах.

Проезд через блокпосты на Бахмутском направлении стал занимать намного больше времени из-за проверок. Своим печальным опытом люди делятся в соцсетях.

«Проезд через Майорск стал занимать намного больше времени, на нашей стороне начали лазить в контактах и переписках в телефоне, задалбывать вопросами о цели пребывания, родственниках в Украине. Что за бред?», – возмущаются жители ОРДО.

Под «нашей стороной» имеется в виду сторона, подконтрольная террористам.

Напомним, Россия наигралась Донбассом и решила "подзабить"

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