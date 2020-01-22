Срок службы в армии необходимо сократить, но при этом служить должно как можно больше украинцев

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью "Интерфакс-Украина".

"Конечно, есть смысл уменьшать срок. Многие не хотят, потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и так далее. Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок – это будет качественная подготовка, служба в боевых частях – но не в зоне ООС, – они получат опыт", – сказал он.

По его словам, есть идея преподнести срочную службу как "абсолютно уникальный жизненный опыт, полезный физически и морально".

"Я за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе. Это должно быть в нашей стратегии. Политика еще нарабатывается", – пояснил министр.

Он отметил, что солдат срочной службы в ВСУ около 10% и они не оказывают заметного влияния на боеспособность армии, и не выполняют задач в зоне ООС.

Министр уверен, что если сократить срок службы призывников в армии и ввести качественную подготовку солдат, многие из них будут подписывать контракт о дальнейшей службе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве в 2020 году на срочную службу.

Согласно закону, на срочную службу уже с апреля этого года будут призывать мужчин с 18 до 27 лет, пригодных по состоянию здоровья и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва. Призывы будут проходить в апреле - июне (весенний) и в октябре - декабре (осенний).

Этот указ вступит в силу с 1 марта 2020 года.

Отметим, украинский эксперт Алексей Арестович ранее заявлял, что решение убрать срочную службу является огромной ошибкой украинской власти.

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