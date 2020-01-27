1. Биография2. Образование3. Семья4. Карьера5. Компромат6. Декларация7. Ссылка8. Видео

Владимир Владимирович Майбоженко — бывший соратник Юлии Тимошенко, который “клонировал” ее партию и сорвал местные выборы.

Биография

Майбоженко Владимир Владимирович родился 23 апреля 1965 года в городе Киев.

Образование

В 1980-х годах Владимир проходил службу в советской армии.

Майбоженко имеет два высших образования. Политологом он стал в Киевском национальном университете им. Т. Г. Шевченко (1988). Диплом госуправленца получил по окончании Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (2009).

Семья

Владимир Майбоженко не женат.

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Карьера

После демобилизации в 1985 году Владимир Майбоженко побывал замдиректора детского спортклуба, матросом, слесарем, наладчиком на заводе, слесарем-электриком по ремонту электрооборудования в столичном метрополитене.

С 1991 по 1995 год Майбоженко работал на должности бухгалтера в частных фирмах. Позднее он возглавлял промышленно-торговую фирму “ДВК”, руководил хозяйственным отделом АБ “Первый инвестиционный банк”. На протяжении девяти месяцев (март-декабрь) 1999 года Владимир был исполнительным директором Федерации хоккея на траве.

В 1998 году неудачно баллотировался в украинский парламент в списке Народно-демократической партии. Спустя год Майбоженко оказался в рядах Трудовой партии, где он руководил аппаратом. В четвертом созыве (2002-2006) на общественных началах был помощником народных депутатов Бориса Олейника (КПУ) и Богдана Губского (БЮТ).

В 2003-2004 годах Владимир руководил секретариатом Всеукраинской общинной организации “Интеллектуальный форум Украины”. Затем он возглавлял департамент организационно-партийной работы партии “Единая Украина”.

В 2006 году Владимир стал депутатом Киевского областного совета. На этот раз он шел под знаменами Блока Юлии Тимошенко. В областном совете Майбоженко был избран председателем. В это время он возглавлял также и Киевскую областную организацию Всеукраинское объединение “Батькивщина”.

В 2007 году с этой политической силой он во второй раз баллотировался в Верховную Раду. Однако, как и девять лет назад, стать народным депутатом ему не удалось.

В 2011 году он оказался в НАК “Нафтогаз Украина”, где в течение трех лет руководил организационно-распорядительным департаментом. В 2015 году Владимир во второй раз прошел в Киевоблсовет. На этот раз баллотировался Майбоженко от партии “УКРОП”, чье областное отделение он возглавил за месяц до выборов.

В ноябре 2015 года Майбоженко был назначен первым заместителем председателя Киевского областного совета. Пробыл на этой должности до мая 2019 года.

Компромат

В сентябре 2010 года Владимир Майбоженко лишился должности главы Киевской областной организации ВО “Батькивщина” и был исключен из партии за “нарушение Устава и Программы партии”.

Майбоженко уже после того, как был изгнан из ВО “Батькивщина”, как отмечают СМИ, пытался “клонировать” партию во время местных выборов 2010 года. Он “при помощи махинаций с партийной печатью заблокировал деятельность штаба Юлии Тимошенко на Киевщине”.

Центральная избирательная комиссия при формировании персонального состава Теризбиркомов, утвердила кандидатов, которые были предложены Владимиром Майбоженко от имени партии ВО “Батькивщина”. В итоге ТИК отказала в регистрации кандидатов от “Батькивщины”.

Как отмечает СМИ, Майбоженко «в угоду Партии регионов «клонировал» «Батькивщину», которая должна была победить на выборах в облсовет». Таким образом, партия Юлии Тимошенко, будучи на пике популярности в Киеве, проиграла «регионам».

Интересно и то, что перед президентскими выборами в 2019 году Майбоженко заметили на митинге Юлии Тимошенко с ее символикой.

После смены руководства Киевского областного совета в 2019 году журналистам стало известно, о том, что руководство Киевоблсовета передало без согласия сессии Киевского областного совета 0,54 га под застройку.

“Владимир Майбоженко в обход сессии Киевского областного совета, нарушая действующее законодательство Украины подписал письмо-согласие на заключение договора на строительство жилого комплекса по адресу ул. Васильковская, 3”.

В ноябре 2019 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Киевского областного совета и признал недействительным указанный договор.

Декларация

В мае 2019 года Владимир Майбоженко опубликовал налоговую декларацию о своих доходах за первые пять месяцев текущего года.

Депутат владеет земельными участками в селе Дмитровка (1418 и 460 кв.м.) и городе Буча (1040 кв.м.). Двумя участками (387 и 1200 кв.м.), а также жилым домом (837 кв.м) в Дмитровке он распоряжается на праве совместной собственности с тремя людьми. Там же Владимир арендует еще один участок (12452 кв.м.).

В качестве объекта незавершенного строительства Майбоженко указал жилой дом (446 кв.м.) в Буче. Передвигается он на автомобиле Volvo xc90 XC 2018 года выпуска. В мае 2019 года депутат приобрел его за 1,9 миллиона гривен.

Майбоженко указал зарплату за пять месяцев на посту первого заместителя главы Киевоблсовета — 318 тысяч гривен. Депутат Киеоблсовета взял в кредит 583,8 тысячи гривен. Наличными средствами он задекларировал 32,5 тысячи долларов.

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