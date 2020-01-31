Email, как средство для обмена информационными сообщениями, появился намного раньше, чем каждый из нас может себе представить. Более 50 лет система развивается, появляются новые сервисы, совершенствуется система защиты от хакеров и недоброжелателей.

Email, или как ее раньше активно называли e-mail — это электронная почта (с англ. electronic mail), а именно — система для обмена сообщениями (письмами) между пользователями в Глобальной сети Интернет. В каждое письмо юзер может вложить какой-либо файл или их совокупность (текстовые документы, музыку, видео, программы), но при этом, максимальный объем одного отправляемого сообщения ограничен системой.

Вся пересылаемая информация хранится на удаленных серверах, и скачивать все на свое устройство нет необходимости. То есть, имея доступ к Интернету (трафик), пользователь может открыть любое сообщение бесконечное количество раз, скачивая снова и снова необходимую информацию. Это своего рода огромный почтовый ящик-хранилище, который, как не странно, придется постоянно подчищать от ненужного мусора и хлама.

Сам по себе email имеет разные транскрипции и транслитерации (емаил, емайл, эмейл и др.), но в официальных документах принято говорить: «Электронная почта». Такое длинное название аргументируется тем, что сокращенные варианты еще не прописаны в словарях.

Для чего нужна электронная почта, ее плюсы и минусы

Нередко мы сталкиваемся с ситуациями, когда друзья, коллеги по работе или просто случайные знакомые просят оставить свой email (например, «оставь почту» или «дай свое мыло, и я отправлю тебе нужный документ»). Так, главная цель э-почты — общение. Учитывая огромное количество мессенджеров (Telegram, WhatsApp, Viber и др.), единая базовая (основная) система для переписки — незаменимая вещь, ибо регистрироваться кругом, адаптируясь под конкретного человека, достаточно проблематично.

Вторая важная роль, которую играет электронный mail — логин. Как правило, при регистрации в подавляющем большинстве сервисов, сайтов, программ, требуется указать свою почту, что необходимо для:

идентификации пользователя;

привязки создаваемого аккаунта к чему-то;

связи с пользователем (рекламные рассылки, предложения, скидки, общение, уведомления);

восстановления доступа к аккаунту в случае потери пароля (сервис высылает код подтверждения для смены пароля именно на почту, или телефон).

К плюсам электронной почты можно смело отнести:

оперативность доставки сообщений;

возможность дополнять текстовое сообщение различными файлами;

надежная защита от взломов почтовых ящиков и перехватов сообщений;

простой и удобный интерфейс (как правило, на всех доступных почтах интуитивно понятные панели);

бесплатность (установка почты как приложения, регистрация, пользование);

популярность и универсальность (почтой пользуется практически каждый, за счет чего связаться посредством нее можно с кем угодно).

Стоит отметить и минусы email: заносчивый спам, ограничения относительно максимального объема отправляемого сообщения, а также наличие максимального порога сообщений в ящике (он поистине огромен, и большинство пользователей попросту не набирает за все время максимум). Достаточно редко, но все же беспокоят сбои в системе, некоторые письма могут не доходить к адресатам.

Какой email почтой пользуются жители Украины

С блокированием росийских mail.ru и Яндекс почта на территории нашей страны, безусловным лидером по количеству активных зарегистрированных пользователей является Google почта — gmail (джимейл). Есть еще Ukr.net, Почта I.UA и некоторые другие, но они не так популярны.

Google предоставляет доступ к своей почте со всех доступных устройств: компьютер (Windows, Mac, Linux), телефон (Android, iOS), планшет. Система «Гугл-почты» умеет грамотно распознавать вредоносные письма, самостоятельно отправлять подозрительные сообщения в спам. Все файлы, контакты, переписки можно сохранять на Google диск (в автоматическом режиме), и в случае потери доступа к почте, всегда можно восстановить информацию.

Стоит также отметить, что на gmail, как и на большинстве продвинутых почт и мессенджеров, действует система синхронизации (когда контакты и сообщения отображаются на всех устройствах одинаково и своевременно). Например, если пользователь не хочет все время держать электронную почту открытой на своем компьютере, но желает получать уведомления о новых сообщениях, он просто устанавливает gmail на свой телефон, что очень удобно.

Создание личной почты Gmail

Чтобы создать свой почтовый ящик Google нужно пройти простую пользовательскую регистрацию, указав логин и пароль. Это минутное дело, более проблематично изучить интерфейс и возможности gmail.

Создавая себе почту, стоит отдельно уделить внимание придумыванию логина. Он состоит из нескольких частей:

ника (например, SupermaN или SeryiVolk);

собачки @;

и адреса почты, например, gmail.com.

Так получается наш логин: [email protected] Создавать логин стоит с учетом того, что он может быть уже занятым другим пользователем. Проверить это можно только в процессе регистрации новой почты. Если придуманный ник уже занят, нужно фантазировать дальше. Обычно, почта сама предлагает альтернативные варианты замены, но выглядят они не лучшим образом, например, [email protected]

Что такое почтовые рассылки и спам

Почтовая система открывает перед пользователями много возможностей, одной из которых является отправка сообщения от конкретного абонента сразу многим. Так осуществляются почтовые рассылки и функционируют группы переписки. Обычно, такие массовые рассылки отправляется подписчикам, например, если при регистрации аккаунта или простом посещении сайта вы дали добро на отправку вам уведомлений.

Если рассылка приобретает рекламный характер, она квалифицируется уже как спам. Он отправляется не только подписчикам, но и всем подряд, чья почта попалась в руки спамерам. Украинцы сегодня в особенности страдают от миллионов предложений взять кредит. Обычно, система удачно отсеивает спамные сообщения, отправляя их в специальную корзину, где, в случае чего, можно ознакомится с такими письмами.

Стоит учитывать, что в раздел «Спам» иногда попадают важные сообщения, поэтому его нужно проверять. Если система какое-то спамное письмо пропустила, его можно самостоятельно отметить как спам, и в дальнейшем сообщения от этого пользователя будут автоматически перенаправляться в соответствующую папку, откуда со временем сотрутся.

Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как узнать, какие адреса уже заняты? Их миллионы, просмотреть все нереально, даже если это было бы доступно. Придумывать себе адрес стоит заведомо уникален, а уже потом пытаться его зарегистрировать.

Как войти к себе на почту, если забыл пароль? К почтовому ящику обязательно должен быть привязан рабочий номер телефона, посредством которого и получится восстановить доступ к аккаунту. Необходимо всего лишь во время входа в свой аккаунт нажать на "Забыл пароль", и система отправит код подтверждения на телефон. Далее остается просто указать новый пароль.

Как показать всем друзьям свой адрес, чтобы те не задавали один и тот же вопрос? Если вы зарегистрированы в какой-нибудь социальной сети, свой адрес можно опубликовать на личной странице. Его продемонстрирует всем в их ленте новостей.

Почему при правильном логине и пароле осуществить вход в систему не получается? Как и любой другой Интернет-ресурс, почта может быть временно недоступной. Как правило, такой сбой объясняется техническими работами. Обычно, о них пользователи предупреждаются.

Можно ли удалить email почту и как это сделать? Электронный почтовый ящик удалить вполне реально. О том, как это сделать можно прочесть в отдельной статье.

Почему на почту приходят непонятные сообщения, похожие на мошеннические? Вариантов не так много: либо вашу почту взломали и нужно срочно остановить деятельность почты на всех устройствах (делается это в настройках), а также обязательно сменить пароль на более сложный, либо электронный адрес попал не в те руки, и тогда нужно отправлять сообщения в спам, не воспринимая их в серьез.

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