Email является достаточно старым, но по прежнему надежным и актуальным способом общения в сети Интернет. Это одна из важнейших опор, к которой привязываются различные аккаунты и личные страницы. Но далеко не все знают, как правильно создавать, удалять и восстанавливать свои почтовые ящики.

Электронная почта (email, e-mail, с английского electronic mail) — сервис и технология по обмену сообщениями (письмами) между людьми в сети Интернет. Система эмейл по принципу работы подобна обычной почте, даже терминология позаимствована (почта, письмо, адрес, ящик, конверт, оповещение, вложение). Когда пользователь больше не нуждается в электронной почте, он может с легкостью удалить свой адрес.

Плюсы и минусы email почты

Как правило, почта email используется для привязки к различным аккаунтам (создание, управление, смена паролей, восстановление), а также в деловой сфере (для решения рабочих вопросов). Для межличностного общения более удобно использовать мессенджеры, такие как Telegram и Viber.

Основные достоинства email: скорость доставки сообщений, возможность вкладывать в конверт архивы, текстовые, аудио, видео и другие файлы. Надежность личной страницы (гарантия, что ее не взломают, не перехватят сообщение) зависит от конкретной почты, которых существует достаточно большое количество, например: Gmail, Ukr.net, Почта I.UA, mail.ru, Яндекс-почта и т.д.

Главный плюс почты, что она абсолютно бесплатная. В ней можно зарегистрироваться, создав новый аккаунт, всего за несколько кликов. Систему можно настраивать под себя, изменить изображение профиля, найти друзей. Пользоваться почтой можно как на телефоне, так и других гаджетах, через сайт или приложение.

Негативные стороны электронной почты: вездесущий спам (глобальная рассылка сообщений с рекламой или вирусами), сбои в работе, ограничения по размеру каждого сообщения (например, переслать фильм не получится), ограничения относительно количества писем в ящике.

Обычно, к э-почте привязывается номер телефона, и количество адресов таким образом ограничивается. Но для многих это не проблема, и они создают адреса десятками, что также является негативным моментом.

Как правильно называть почту email

Англоязычные страны, в частности Европа, при написании «электронная почта» пользуются лишь двумя вариантами «email», реже «e-mail». В странах бывшего СССР бытуют самые разные названия, что связано с транслитерацией и транскрипцией:

электронная почта или эл. почта (используется в документах, деловых сообщениях);

интернет-почта (используется редко, обычно, людьми более старшего возраста);

имейл, мейл (стандартная транскрипция);

емейл, маил, майл, эмаил, эмейл (различные версии транслитерации).

Конкретная почта, например, «Гугл», также употребляется в различных вариациях: гмейл, джимеил, джимейл. В русском языке нет конкретных правил относительно названий электронной почты.

Создание, удаление и восстановление почты Gmail

Чтобы создать «Гугл» почту необходимо:

войти в сервис Gmail и кликнуть на «Создать учетную запись» (выбрать вариант «для себя» или «для управления бизнесом);

вводим имя, фамилию, логин (имя пользователя, которое будет заканчиваться на @gmail.com), пароль (дважды);

кликаем далее, готово.

Если вписанное имя уже занято, стоит придумать новое, или воспользоваться предложенным вариантом, который сгенерирует программа. В Украине почта Google наиболее популярна. Этой почтовой системой пользуются как физические, так и юридические лица. К почте лучше привязать рабочий номер телефона, через который, в случае потери пароля, можно будет восстановить доступ к ящику. Не лишним будет также привязать другую свою почту.

Чтобы удалить почту «Гугл» нужно:

скачать важные данные с ящика, сохранить нужные контакты;

открыть страницу управления аккаунтом Google;

выбрать в списке, что расположен слева «Данные и персонализация»;

листаем страницу вниз, ищем раздел «Скачивание, удаление, планирование», кликаем на «удаление сервиса или аккаунта»;

выбираем нужный пункт (удаление сервиса или аккаунта), под этими надписями синим будет выделена соответствующая команда: «Удалить».

Что будет, если навсегда уничтожить свой почтовый ящик gmail:

все письма, контакты, настройки будут стерты;

больше не получится отсылать письма с текущего адреса;

никто в дальнейшем не сможет воспользоваться вашим удаленным адресом;

сервис Gmail будет недоступен, но аккаунт Google будет активным, а также сохранится информация о деятельности в Google Play.

Процедура удаления ящика Gmail на андроиде схожа с компьютерной версией:

открываем на телефоне приложение Gmail и переходим в «Настройки, выбираем Google, «Аккаунт Google»;

сверху ищем «Данные и персонализация», кликаем;

ищем «Удаление» сервиса/аккаунта, нажимаем на значок «Удалить», действуем согласно дальнейшим инструкциям, которые всплывают на экране.

Удаленную почту также можно восстановить. Для этого нужно в течение семи дней после удаления осуществить такие шаги:

перейти на специальную страницу для восстановления почты;

ввести свой почтовый адрес (возможно, телефон, который ранее был привязан к почте);

кликнуть на «попытаться восстановить аккаунт»;

ввести пароль от аккаунта, если тот еще не был удален сервисом, все получится.

Если система успеет почистить все данные с почты, можно просто обзавестись новой. Но, если этот адрес известен многим знакомым, лучше его оставить.

Удаление Mail.ru и Яндекс почты

В связи с тем, что Mail.ru, как и многие русские Интернет-ресурсы был признан антиукраинским, принято решение его заблокировать на территории нашей страны. Некоторые продолжили обходить запрет через VPN, другие просто кинули свои адреса и перешли на gmail, третьи решили удалить свои старые почты. Как это сделать:

находим в верху страницы пункт «Еще» и переходим в «Помощь»;

в подразделе «Регистрация и вход» находим предложение «Как удалить почтовый ящик»;

там находим специальную ссылку «форма удаления», кликаем на нее;

перед глазами должно выскочить окно с предупреждением о том, что все содержимое «ящика» удалится, кликаем «Удалить»;

вводим причину удаления, пароль и проверочный код, кликаем еще раз на «Удалить»;

почта блокируется, содержимое удаляется, о русском ящике можно забыть.

Стоит отметить, что без Mail.ru не будет аккаунта в соцсети «Мой мир», он удалится вместе с почтой. Также закроется доступ к страницам вопрос/ответ данного источника. Если удаление произошло случайно, осуществлялось не вами, или просто появился резон его восстановить, это возможно. Для этого нужно зайти на главную страницу «Мэйл.ру», ввести свою почту и пароль. Но при этом, восстановится лишь пустая болванка без писем, настроек и контактов.

Под запрет попал и Яндекс. Удалить почту этого русского Интернет-ресурса можно следующим образом:

перейти в настройки и кликнуть на «Удалить» (внизу страницы);

указать текущий пароль от Яндекс-ящика и кликнуть «Удалить».

Готово, можно перейти в режим ожидания, пока почта безвозвратно не удалится, и осуществить повторный вход будет невозможно. Лучше для удаления почты использовать личный компьютер, на котором в итоге можно очистить историю и файлы cookie. Как правило, лучше чужой компьютер вообще не использовать для социальных сетей, не заходить в свою электронную почту.

Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли удалить почту, если забыл пароль? Только в том случае, если получится пароль восстановить. Сделать это можно через телефон или альтернативную почту, которая была указана в аккаунте.

Как сохранить входящие с удаляемой почты? Наиболее простой способ — посредством облачного хранилища. То есть, все письма и вложения легко отправляются на Google диск.

Как восстановить пароль на почте? Все очень просто. При входе в свой аккаунт, находим надпись: «Забыл пароль», далее вводим номер телефона, который привязан к почте. Как правило, сообщение приходит на все номера операторов без задержек, но бывает, что приходится отправлять повторную заявку. Если сообщение не пришло, возможно, проблемы со связью. Стоит перезагрузить телефон и проверить входящие сообщения.

Может ли злоумышленник восстановить удаленный аккаунт и изменить пароль? Если почта удалялась на домашнем ПК, и никто больше не имел доступ к почте и паролю, значит восстановить ящик не получится, ибо придется изначально узнать код. По истечению срока, можно попробовать восстановить почту, таким образом, убедившись, что она окончательно удалена.

Как узнать чужую почту? Только спросить непосредственно у человека, ибо найти конкретную почту практически невозможно.

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