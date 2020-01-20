Украина должна быть готова к тому, что не сможет вернуть Донбасс мирным путем, а только в том случае, если применит силу

Такое предупреждение сделал генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в интервью "Донбасс. Реалии" . Но он отметил, что силовое возвращение Донбасса требует длительного времени и соответствующих политических решений со стороны власти.

"Все зависит от того, насколько мы подготовим свои вооруженные силы. А мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой освобождения нашей, подчеркиваю, нашей земли. Мы не захватываем чужие земли, мы освобождает свои земли", – сказал Кривонос.