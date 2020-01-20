Украина должна быть готова к тому, что не сможет вернуть Донбасс мирным путем, а только в том случае, если применит силу
Такое предупреждение сделал генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в интервью "Донбасс. Реалии" . Но он отметил, что силовое возвращение Донбасса требует длительного времени и соответствующих политических решений со стороны власти.
"Все зависит от того, насколько мы подготовим свои вооруженные силы. А мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой освобождения нашей, подчеркиваю, нашей земли. Мы не захватываем чужие земли, мы освобождает свои земли", – сказал Кривонос.
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Кроме того, генерал-майор ВСУ отметил, что прежде чем такой вариант будет реализован, Украине предстоит воплотить целый комплекс мер:
- продолжение политического движения на сохранение;
- усиление санкций в отношении Российской Федерации;
- создание надежной системы территориальной обороны ВСУ;
- усиление способности их вести активные наступательные действия.
"За счет усиления санкций и ослабления России мы должны понимать, что у нас есть возможность освободить свои территории силовым путем. В случае, если Россия ничего не будет делать, чтобы поддержать подразделения сепаратистов", – объяснил свое видение силового сценария замсекретаря СНБО.
Кривонос уточнил, что реализовать такой комплекс шагов Украина не сможет без международной поддержки, а также без самостоятельной кропотливой работы.
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