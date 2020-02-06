Мощный циклон, спровоцировавший непогоду в стране, отступает, но есть масса "но"...

Снежно будет на Севере, Востоке, Юге и вокруг Карпат, также в Украине в ближайшее время будет ветрено и морозно

7 февраля в Украине будет по-зимнему холодно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook-публикацию синоптика Наталии Диденко:

«Циклон в пятницу попрыгает за пределы Украины, но еще будет покусывать со всех сторон. Снег подсыпать будет периодически и местами».

В Центральных регионах Украины будет сухо, а температура будет колебаться по территории всей страны – от ощутимого до слабого мороза:

«В ближайшие двое суток в Украине ожидаются с самыми крепкими морозами. В течение дня в большинстве областей предполагается от 0 до 5 градусов мороза».

На дорогах будет гололедица, а также украинцев предупредили о возможных осложнениях из-за сильного ветра:

«Ветер северного направления будет достигать в пятницу сильных порывов, поэтому ощущение холода будет на 3 - 6 градусов ниже».

В Киеве рабочая неделя завершится ощутимым морозом:

«Ближайшей ночью до -8 градусов, днем 7-го февраля, ожидается до -3 градусов. Скользко, ветрено!». Относительно осадков, то - существенные – вряд ли будут, однако днем в столице Украины может пролетать небольшой снег.

Известно также, что с воскресенья и понедельника снова начнется потепление.

Отметим, что синоптики уже и не надеялись, что в Украине начнется климатическая зима. Правда, уверенности в том, что зимняя погода продержится долго, нет. Судя по прогнозам погоды уже со следующей неделе в Украине снова будет плюсовая температура – до 7 градусов тепла.

Ранее синоптики предупреждали об осложнении погодных условий на 6 февраля на территории одесского региона. Это связанно со смещением активного южного циклона.

Метеорологи сообщали о штормовом ветре шквальные порывы которого достигнут 17-22 метров в секунду, местами до 25 м/с.

Ожидаемые погодные условия приведут к нарушениям и прекращение движения транспорта на дорогах. Осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

Такой погодной ситуации присвоен оранжевый уровень опасности, так как условия несут реальную угрозу для здоровья человека.

Gepostet von Dmitry Zheman am Mittwoch, 5. Februar 2020

Ранее синоптики обещали, что климатическое лето наступит в Украине уже в мае. Май будет жарким и засушливым, а первые два месяца лета – дождливыми.

Напомним, что морозно-снежная погода добьет украинцев, циклон не пощадит никого: к чему готовиться.

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