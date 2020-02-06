Снежно будет на Севере, Востоке, Юге и вокруг Карпат, также в Украине в ближайшее время будет ветрено и морозно
7 февраля в Украине будет по-зимнему холодно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook-публикацию синоптика Наталии Диденко:
«Циклон в пятницу попрыгает за пределы Украины, но еще будет покусывать со всех сторон. Снег подсыпать будет периодически и местами».
В Центральных регионах Украины будет сухо, а температура будет колебаться по территории всей страны – от ощутимого до слабого мороза:
«В ближайшие двое суток в Украине ожидаются с самыми крепкими морозами. В течение дня в большинстве областей предполагается от 0 до 5 градусов мороза».
На дорогах будет гололедица, а также украинцев предупредили о возможных осложнениях из-за сильного ветра:
«Ветер северного направления будет достигать в пятницу сильных порывов, поэтому ощущение холода будет на 3 - 6 градусов ниже».
В Киеве рабочая неделя завершится ощутимым морозом:
«Ближайшей ночью до -8 градусов, днем 7-го февраля, ожидается до -3 градусов. Скользко, ветрено!». Относительно осадков, то - существенные – вряд ли будут, однако днем в столице Украины может пролетать небольшой снег.
Известно также, что с воскресенья и понедельника снова начнется потепление.
Отметим, что синоптики уже и не надеялись, что в Украине начнется климатическая зима. Правда, уверенности в том, что зимняя погода продержится долго, нет. Судя по прогнозам погоды уже со следующей неделе в Украине снова будет плюсовая температура – до 7 градусов тепла.
Ранее синоптики предупреждали об осложнении погодных условий на 6 февраля на территории одесского региона. Это связанно со смещением активного южного циклона.
Метеорологи сообщали о штормовом ветре шквальные порывы которого достигнут 17-22 метров в секунду, местами до 25 м/с.
Ожидаемые погодные условия приведут к нарушениям и прекращение движения транспорта на дорогах. Осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.
Такой погодной ситуации присвоен оранжевый уровень опасности, так как условия несут реальную угрозу для здоровья человека.
Ранее синоптики обещали, что климатическое лето наступит в Украине уже в мае. Май будет жарким и засушливым, а первые два месяца лета – дождливыми.
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