Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко поздравил супругу с Днем рождения и выложил на своей странице в соцсети видео с ней

"Танцюй, кохай, співай, живи, найбільший приз мого життя", - подписал свое поздравление Юрий Луценко.

На видео Ирина Луценко, которой 7 февраля исполняется 54 года, зажигательно танцует с аниматором переодетым в костюм огромной панды. Движения напоминают знаменитый танец из "Криминального чтива".

Вероятное время поездки супругов в Китая - декабрь 2019 года, еще до вспышки смертоносного коронавируса.

Среди поздравлений в комментариях под видео нашлось и язвительное замечание. "Ну хоч комусь живеться збсь в цій країні"

Напомним, что Ирина Луценко была народным депутатом в прошлом составе Рады. В нынешний состав она также прошла вместе с политсилой Петра Порошенко, однако в в ноябре 2019 года сложила мандат, якобы по причине проблем со здоровьем.

"А вот и Ирина Луценко, которая по причине болезни не смогла больше исполнять обязанности нардепа и отказалась от депутатского мандата. Очень на больную тут похожа", - написали в телеграм-канале Клименко Time.

Уход Ирины Луценко из Верховной Рады стал одним из самых обсуждаемых событий начала ноября 2019 года. Соответствующее заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий народный депутат от «Европейской солидарности» подала 1 ноября. Свое решение она пояснила проблемами со здоровьем.

«В прошлом созыве она могла быть таким коммуникатором между депутатами, между элитами и ГПУ, в которой работал ее муж. И злые языки говорили, что у нее там был чуть ли не свой отдельный кабинет. И многие посетители туда ходили, и Ирина такую функцию выполняла. Поэтому когда муж ушел с поста, отпала возможность этого функционала. Какой смысл рисковать и сидеть там, если у тебя нет рычагов влияния?», – пояснил такие действия политолог Юрий Романенко.

Место Луценко во фракции "Европейская солидарность" занял скандальный бывший глава института национальной памяти Владимир Вятрович.

Юрию Луценко 19 декабря исполнилось 55 лет.

Танцюй, кохай, співай, живи, найбільший приз мого життя. Gepostet von Юрій Луценко am Freitag, 7. Februar 2020

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