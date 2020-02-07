Бывший премьер-министр времен Виктора Януковича Николай Азаров, который сейчас живет в России, обосновался на Рублевке

Он взял в бессрочную аренду 47 соток земли в селе Петрово-Дальнее, сам участок же является собственностью РФ и до конца 2014 года им распоряжался Оздоровительный комплекс «Рублево-Успенский» Управления делами президента РФ.

Эту информацию раскопали журналисты «Проекта», проведя расследование на предмет того, кто же населяет элитные подмосковные края.

Согласно данным Росреестра, участок Азарову дали на основании некоего «официального письма» от 16 января 2015 года. Кто его автор – неизвестно. Сам Азаров рассказывал, что в РФ он получил статус политического беженца лично по указанию российского президента Владимира Путина.

Как отмечает «Проект», бывший премьер вряд ли нуждался в этом участке из-за проблем с жильем. Его жена в 2014 году купила участок 15 соток с домом площадью 1100 «квадратов» как раз по соседству.

Более того, у семьи есть и другая недвижимость на Рублевке. В 2014 году невестка экс-премьера Лилия Азарова, муж которой Николай Азаров в Украине фигурирует в уголовном деле о получении взятки, приобрела 99 соток и дом в Жуковке. По словам журналистов, аналогичный участок с особняком в Жуковке сейчас продается за 1,2 млрд. рублей.

«Засветился» здесь еще один беглец из Украины. Экс-министр МВД Виталий Захарченко в свое время купил участок в 40 соток и дом в 660 кв. метров на территории коттеджного поселка «Парк Вилл» в Жуковке. Летом прошлого года пара развелась, и бывшая жена министра, судя по документам, осталась владелицей имущества.

Среди самых известных жителей Рублевки – президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, дети президента Азербайджана Ильхама Алиева, бывший зять Пугачевой Руслан Байсаров, олимпийская чемпионка Алина Кабаева, то есть бывшие или действующие чиновники, депутаты, судьи, сотрудники госкомпаний и господрядчики. Тут же, кстати, есть и участок голливудского актера, активно поддерживающего политику Путина Стивена Сигала.

Напомним, Азаров признался, как ему на самом деле живется у Путина.

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