Доллар и евро прогнулись, НБУ удивил новым курсом валют: чего ждать в обменниках

Курс валют 8 февраля отметится резким обвалом доллара и евро.

Национальный банк Украины сообщил, каким будет курс иностранных валют в Украине в эти выходные, 8 и 9 февраля.

По сравнению с предыдущими банковскими днями, 8 февраля гривна укрепит свои позиции, о чем свидетельствуют данные финансового регулятора.

Так, официальный курс валют на субботу составит:

- 100 долларов США – 24,5370 гривны;

- 100 евро – 26,9048 гривен.



При этом в пятницу, 7 февраля, курс доллара удерживался на отметке в 24,53 грн.

Таким образом, за день курс доллара упал на 4 копейки, а евро просел на целых 14 копеек.

Впрочем, несмотря на уверенный рост гривны, многие эксперты прогнозируют украинской валюте скорое падение. Одной из самых необычных причин обвала гривны может стать коронавирус.

Ад на границе: слышна стрельба, все в огне и дыму, кадры масштабного ЧП

На границе Казахстана и Кыргызстана разыгрались нешуточные сражения, которые закончились поджиганием целого села.

Массовый конфликт произошел в приграничном селе Казахстана Масанчи Кордайского района Жамбылской области.

Местные власти признали факт массовой драки, однако не стали вдаваться в подробности, однако в соцсетях появляются все новые видео с места, судя по которым, ситуация вышла из-под контроля.

«Намного страшнее, когда эта межнациональная война происходит в считанных километрах от тебя. Говорят началось всё с того, что какие-то местные дунгане избили местного деда казаха (за что и почему не ясно), причём сильно, и вот пошла вся эта движуха. Хочется надеяться, что это не перерастёт в нечто большее, а ведь может», - говорится в сообщении.

По некоторым сообщениям, сгорел весь центр населенного пункта. На некоторых видео также слышны выстрелы, а люди на кадрах переворачивают машины.

У Зеленского вынесли жесткий вердикт по Донбассу, назад дороги нет: Должны...

Украине хватает законодательной базы для проведения выборов на оккупированном российскими войсками Донбассе.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире украинского телеканала.

Он отметил, что в Минских соглашениях не прописано, какой именно закон должен быть, а указано лишь то, что выборы на временно неподконтрольному Киеву Донбассе должны состояться по украинскому законодательству.

«Выборы на Донбассе должны пройти по украинскому закону. Фактически закон о выборах принят, и он позволяет проводить выборы и на временно оккупированных территориях. Я не считаю, что нужен отдельный закон», — уверенно заявил Дмитрий Разумков в эфире телеканала.

Подытоживая, спикер Верховной Рады добавил, что таким образом путь для проведения выборов на всей территории Украины, включая ОРДЛО, открыт.

Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

Также Politeka писала, что Путин повторит сталинский сценарий в России.