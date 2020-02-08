Курс валют 8 февраля отметится резким обвалом доллара и евро

Национальный банк Украины сообщил, каким будет курс иностранных валют в Украине в эти выходные, 8 и 9 февраля.

По сравнению с предыдущими банковскими днями, 8 февраля гривна укрепит свои позиции, о чем свидетельствуют данные финансового регулятора.

Так, официальный курс валют на субботу составит:

- 100 долларов США – 24,5370 гривны;

- 100 евро – 26,9048 гривен.

При этом в пятницу, 7 февраля, курс доллара удерживался на отметке в 24,53 грн.

Таким образом, за день курс доллара упал на 4 копейки, а евро просел на целых 14 копеек.

Впрочем, несмотря на уверенный рост гривны, многие эксперты прогнозируют украинской валюте скорое падение. Одной из самых необычных причин обвала гривны может стать коронавирус.

Так, ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса, которая погубила уже более 300 человек, может начаться новый мировой кризис.

Как утверждают эксперты, из-за нового мирового кризиса с рынка начнут уходить многие инвесторы, что спровоцирует остановку международных инвестиционных проектов.

"Всё это ударит сильно по экономике Украины. В итоге многие эксперты проводят параллель с 2008 годом, когда курс гривны обвалился почти на 40% из-за мирового кризиса", - говорилось в сообщении.

На фоне эпидемии коронавируса аналитики также прогнозируют продолжение падения национальной валюты, несмотря на усилия украинских чиновников.

"Многие эксперты прогнозируют продолжения падения курса украинской гривны, хотя чиновники будут пытаться в феврале удержать курс гривны к доллару на отметки 25.5 – 26 гривен", - также сообщали украинцам.

Также мы рассказывали о том, что из-за эпидемии коронавируса в Китае на многих сырьевых и финансовых рынках сейчас наблюдается падение цен.

В первую очередь страдает экономика тех стран, которые тесно связаны с Китаем. Первым пострадал рынок металла, так как именно Китай является крупнейшим его потребителем. Снижаются цены на медь, сельскохозяйственную продукцию, нефть. Все это происходит на фоне сокращения транспортных перевозок.

Напомним, доллар и евро летят на дно, курс валют снова удивит украинцев.

Как сообщала Politeka, коронавирус обвалит украинскую экономику: гривну ждет катастрофа.

Также Politeka писала, что НБУ резко изменил курс доллара, украинцы бегут в обменники.