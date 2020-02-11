Известной украинской телеведущей Алле Мазур, которая борется с онкологией, предстоит тяжелая операция после нескольких курсов химиотерапий

Как сообщает Politeka, об этом сообщил руководитель благотворительного фонда "Милосердие Ради Будущего" Андрей Козак у себя в Facebook.

По его словам, легенда украинского телевидения перенесла уже четыре курса химиотерапии.

«Алле Мазур предстоит тяжелая операция! Четыре химиотерапии уже позади, сил осталось мало. Пожелаем нашей коллеге, телеведущей и просто невероятно хорошему человеку здоровье и силы! Украина, крайне нуждаемся в Вашей молитве и максимального распространения. Боже, благослови и помоги. Общей молитвой украинцев. Верю, что все будет хорошо», - отметил он.

Как сообщалось ранее, 54-летняя украинская ведущая борется со злокачественной опухолью. Она не разглашала подробности диагноза, однако сообщила, что проходит курс лечения. 16 января Мазур опубликовала в своем Инстаграме большой пост, в котором рассказала о своем текущем состоянии и поделилась полезными для каждого украинца советами.

Ведущая сообщила, что прошла уже четвертую химиотерапию, которая далась ей легче, чем предыдущие.

«Побочные эффекты - традиционные, и это заметно по изменению прически. Но прогресс есть. Впереди еще несколько химиотерапий - и операция», - рассказала Мазур.

Ведущая также решила поддержать других украинцев, которые борются со страшным диагнозом, и призвала их ни в коем случае не откладывать лечение.

«Не откладывайте ничего на потом! Не закрывайтесь в себе. Примите помощь близких и друзей», - пишет Мазур.

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