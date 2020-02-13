Погода в Украине 13 февраля готовит неприятный сюрприз, часть территории буквально заметет снегом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, снег пойдет на части северных и южных областей. Там циклон спровоцирует снегопад и дневные -1+4 тепла. Ночью будет холоднее: от -3 до +2 по Цельсию.

На остальной части Украины будет облачно, но без осадков. Ожидается, что днем столбик термометра покажет от 2 до 5 выше нуля. Ночью станет холоднее – от 0 до -3 мороза.

На юге ожидается 4-8 градусов тепла днем. Ночью похолодает от -1 до -3 мороза.

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 2-4 тепла. Ночью остынет до -3 ниже нуля.

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«12-го февраля в большинстве областей будет выпадать мокрый снег, местами с дождем. Осадки - от небольших до умеренных. Мокрый снег будет верх - потому что несколько снизится температура воздуха. Течение среды максимально ожидается 0+4 градуса, на Юге будет немного выше, +4+7 градусов. Ветер остается западного направления, 7-12 м/с, порывы до 15-22 м/сек», - отметила она.

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