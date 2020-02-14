В День святого Валентина принято радовать своих возлюбленных. Есть много способов: поздравления, валентинки, цветы, подарки, поход в ресторан или на концерт. Но у многих людей путь к сердцу лежит через желудок. Поэтому лучший способ поднять настроение – это накрыть праздничный стол.

Но сам праздник 14 февраля – особенный. Он требует интимной обстановки и уединения. Вся суть в том, чтобы влюбленная пара провела день вдвоем, наслаждаясь друг другом. Понятное дело, не стоит звать на застолье всех своих друзей. И меню лучше подобрать особенное. В этом материале мы покажем, что приготовить на День святого Валентина для незабываемой атмосферы. Предлагаем подробные рецепты с фото.

Завтрак на День святого Валентина

Порадовать парня, девушку, мужа или жену можно с самого утра. Завтрак в постель считается одним из самых романтичных поступков в отношениях. Можно встать пораньше и приготовить любимому человеку интересное блюда в стиле праздника. Даже самую простую яичницу можно превратить в милый сюрприз.

Ингредиенты:

Два яйца

Две сосиски

Сливочное масло

Подсолнечное или оливковое масло

Соль

Зубочистки

Разрезаем сосиски вдоль, но один конец оставляем нетронутым (около сантиметра). Сгибаем сосиски в форме сердца. Для этого их лучше слегка подогреть. Формируем “валентинку” аккуратно, чтобы не порвалась. “Носик” скрепляем зубочисткой.

На сковородку кладем кусочек сливочного масла, ждем, пока оно растает, а затем добавляем чайную ложку растительного, чтобы не пригорало. Выкладываем сосиски. Внутрь каждого сердечка разбиваем по яйцу и солим. Если белок вытекает за пределы формы – ничего страшного. Важно, чтобы внутри остался желток. Жарим под крышкой, пока яйца не схватятся. Тут уж кто-как любит.

Когда яичница готова, счищаем вытекший белок и перекладываем блюдо на тарелку. При желании, можно украсить зеленью или овощами.

“Романтичные оладьи”

Ингредиенты:

Яйцо

Поллитра кефира

полстакана сахара

2 стакана муки

Ложка уксуса

Чайная ложечка соды

Соль

Взбиваем яйцо вместе с сахаром, постепенно добавляем кефир, муку, немного соли, хорошо перемешиваем. Гасим соду уксусом и тоже добавляем в смесь. Нагреваем сковороду вместе с маслом, а затем выливаем тесто в сердцевидную форму. Готовые оладьи можно украсить ягодами, овощами, карамелью или сгущенкой.

Тост-сердечко

Если хочется угостить вторую половинку чем-то празднично красивым, а времени на готовку нет – есть очень простой рецепт. Вырезаем из кусочков нарезанного белого хлеба сердечки-валентинки. Для этого можно использовать специальные формы. Если есть хотя бы пара минут – поджариваем гренки на сковороде, но можно обойтись и без этого. Намазываем наши тосты джемом, вареньем или просто делаем бутерброд. Если человек не очень капризный – он оценит ваши старания и внимание.

Салаты на День влюбленных

В меню стоит добавить салаты, которые сложно готовить каждый день. Это универсальное решение, ведь такие блюда можно подавать на завтрак, обед и ужин.

“Страстная любовь”

Ингредиенты:

200 граммов куриной грудки

Три картофелины

Одна морковка

Два яйца

Гранат

100 граммов твердого сыра

Майонез

Соль

Варим картофель, морковь, мясо и яйца (вкрутую). Трем картошку на крупной терке и выкладываем на плоскую тарелку. Это и будет основа для нашего салата. Сверху рисуем сетку из майонеза. Следующий слой – грудка, порезанная мелкими кубиками. Покрываем майонезом. Мелко трем морковь и выкладываем сверху. Опять майонезная прослойка. Следующий слой – мелко натертые белки. Желтки – по вкусу. Сверху выкладываем зерна граната в виде сердца. Остальное присыпаем тертым сыром.

“Буря эмоций”

Если накрывать стол из нескольких блюд, не нужно делать их все в форме сердец. Вот рецепт довольно простого и изысканного салата, который украсит любой праздник.

Ингредиенты:

Авокадо

Красный лук.

Столовая ложка лимонного сока

4 ложки оливкового масла

Парочка помидоров

Маслины без косточек

80 граммов креветок

4 чайные ложки меда

Дижонская горчица

Соль по вкусу

Нарезаем авокадо маленькими кубиками и складываем в салатницу. Помидоры – чуть крупнее. Измельчаем красный лук и маслины, добавляем туда же вместе с креветками. Поливаем лимонным соком или винным уксусом, слегка сбрызгиваем растительным маслом, солим. Для заправки смешиваем масло (две ложки) с горчицей и медом. Выливаем соус в салат, перемешиваем и подаем на стол. Можно добавить кукурузы.

“Cалат с гребешками и креветками”

Ингредиенты:

200 граммов креветок

150 граммов морских гребешков

100 граммов стручковой фасоли

Зубчик чеснока

Лимонный сок

Оливковое масло

На подогретом оливковом масле пару минут жарим чеснок, после чего зубчик можно выбросить. Он уже отдал весь свой аромат. Забрасываем в сковородку креветки и гребешки, жарим до семи минут. Помытую фасоль крупно нарезаем и обливаем кипятком. Подготовленные ингредиенты смешиваем в салатнице, заправляем лимонным соком и бальзамическим уксусом.



Десерты на День всех влюбленных

Десерт, пожалуй, самая важная часть праздничного меню. Вкусным тортом можно показать второй половинке, как сладки ваши чувства. Лучшим ингредиентом в этом деле считается шоколад. Ведь давно известно – это афродизиак. Традиционно десерты на праздник Валентина делают в форме сердца. Предлагаем вкусный рецепт такого торта. А приготовить его поможет пошаговая инструкция:

Ингредиенты для коржа:

4 яйца;

1 столовая ложка сахара;

200 граммов сметаны;

0,5 банки сгущенного молока;

1,5 стакана муки;

Чайная ложка соды (погасить в 1 ст. л. уксуса);

4 столовые ложки какао порошка.

Для крема:

Одна баночка вареной сгущенки

150 граммов сливочного масла

1 стакан грецких орехов

Для верхушки:

200 граммов шоколада

200 граммов сливочного масла

Чтобы сделать корж, добавляем сахар в яйца и взбиваем до пены.Туда же засыпаем, какао, муку, сметану и опять взбиваем. Затем добавляем соду, смешанную с уксусом. Тесто готово. Заливаем его в форму “валентинки” и загоняем в предварительно разогретую духовку. Ждем 40 минут, пока основа запекается при 180 градусах.

Пока корж доходит, готовим начинку. Ждем, пока сливочное масло станет мягким и податливым, а затем взбиваем миксером около половины. Все еще взбивая, понемногу добавляем сгущеное молоко. Добавляем измельченные грецкие орехи.

На верхушку пойдет другой крем. Для него необходимо растопить шоколад. Это можно сделать при помощи микроволновки или на водяной бане. Остатки масла взбиваем отдельно и заливаем в шоколад.

Готовую основу нужно остудить, а затем разрезать на три коржа. Каждый из них смазываем сверху первым кремом с орехами. Собираем из этого добра торт. Верхушку и бока обмазываем масляно-шоколадным кремом. Готово. Можно украсить кремовыми сердечками или ягодами.

Не у всех дома водится сердцевидная форма для выпекания. А покупать ради одного дня в году – не очень экономно. На этот случай есть интересный лайфхак, который поможет кулинару без труда придать выпечке форму валентинки.

Нужно приготовить два коржа примерно одинакового размера: круглый и квадратный. Из них легко сделать большое “сердце”. Разрезаем круглый корж пополам, а половинки плотно прижимаем к соседним граням квадратного. Полукруги образуют “ушки” для сладкой валентинки. А стыки прячем под кремом.

“Пирог с сердечками”

Кулинарам на заметку: некоторые люди больше любят пироги, чем торты. На этот случай тоже есть романтичный рецепт.

Для теста понадобится:

Стакан молока

2 столовые ложки сахара

1,5 чайные ложки сухих дрожжей

30 граммов сливочного масла

Одно яйцо

Ванильный сахар

Три стакана муки

Дрожжи и сахар добавляем в чуть подогретое молоко, перемешиваем и отправляем в теплое место минут на 15-20. Взбиваем вилкой ваниль, сливочное масло и целое яйцо. Получившуюся смесь забрасываем в предыдущую заготовку. Затем все перемешиваем, медленно досыпая муку. Вручную месим руками до тех пор, пока тесто не станет максимально податливым и перестанет липнуть. Оставляем дойти на час-полтора.

Начинку можно приготовить любую. Главное, чтобы она была красного цвета. Для этого лучше всего подойдет вишня, клубника или малина. Можно взять свежие ягоды или варенье.

Когда все готово, выкладываем круглую основу в форме. Затем формочками вырезаем тонкие сердечки из оставшегося теста и слоями накрываем верх нашего пирога. Центр оставляем открытым, чтобы было видно аппетитную начинку. Выпекаем около 40 минут в разогретой духовке при 180 градусах.

Лимонные кексы

Чтобы не возиться с тортами и пирогами, можно приготовить небольшие десерты. Например, кексы. Их можно подать на завтрак, упаковать на работу и даже отправить с курьером.

Ингредиенты:

1,5 стакана муки

160 граммов сметаны

2 яйца

100 граммов сахара

70 граммов сливочного масла

Чайная ложка соды без горки

Один лимон

Ванилин

Надо взбить яйца с сахаром до однородной массы, в которую тут же добавить подтопленное сливочное масло и сметану. После тщательно мешаем, чтобы не осталось комков. Моем лимон, хорошо вытираем и натираем цедру мелкой теркой. Оставшийся лимон делим пополам. Из одной части вынимаем косточки и выдавливаем сок в тесто. Смешиваем соду и муку, просеиваем и тоже добавляем в тесто. Приправляем ванилином по вкусу и замешиваем ложкой.

Кладем в формочки бумажные розетки. Если они силиконовые, смазываем сливочным маслом – тогда не прилипнет. Наполняем формы тестом из ложки. Ставим в духовку, заранее нагретую до 180 градусов. Запекаем около 35 минут. Свежеиспеченным кексам нужно дать остыть в формочках. После этого можно вынимать, украсить заварным кремом, декоративными элементами в виде сердечек, ягодами и т.д. Если любимый человек очень любит сладкое, вместе с кексами можно подать пирожные или конфеты.

Печенья-валентинки

Ингредиенты:

Два яйца

Стакан муки

100 граммов сахара

150 граммов сливочного масла

Соль

Клубничное варенье

Масло перемешиваем с сахаром, разбиваем оба яйца, муку и слегка присаливаем для баланса. Из получившегося теста вырезаем сердечки при помощи форм. У половины заготовок нужно вырезать "сердцевины". Отправляем в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов.

Когда печенье готово, нужно попарно склеить цельные и сквозные "сердца" вареньем. Немного последнего можно налить в образовавшийся "бассейн".

Напомним, подарок на День святого Валентина: чем порадовать любимого человека и чего нельзя делать.

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