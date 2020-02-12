Сказочный праздник, когда в воздухе парит любовь и летают ангелы-купидоны, люди отмечают по-разному, но главный атрибут торжестве всегда один — подарок. Удачно выбранный презент способен сделать праздник незабываемым, а неудачно выбранный, даже разрушить отношения.

Традиционно в Украине и по всему миру 14 февраля люди встречают День святого Валентина. Этот день символизирует то, ради чего герои совершают безумные поступки и сворачивают горы, — любовь. Романтический праздник отмечается в соответственной обстановке, при свечах, красивой музыке. Влюбленные говорят друг другу приятные слова, всячески выражая свои чувства, вручают подарки с валентинками.

Поздравить с Днем любви стоит не только свою любимую половинку, но и всех друзей, близких (маму, папу, сестер и братьев, даже учительницу и соседку). Это не значит, что нужно дарить всем подарки, приятных поздравительных слов хватит, чтобы сделать человеку день приятным и солнечным. А вот над презентом своей паре нужно постараться.

Подарок девушке на День святого Валентина: креативные идеи

Букеты цветов, коробки конфет, валентинки — своеобразные атрибуты праздника, которые мужчины дарят своим половинкам и просто близким женщинам. Если подруге или члену семьи этого хватит для отличного настроения и удавшегося праздника, то любимой девушке или жене этого будет маловато. И проблема заключается не в меркантильности, можно подарить и поделки своими руками, важно просто избежать банальности, подчеркнув свою заботу, важность своей любимой.

Мужчинам всегда тяжело выбирать подарки женщинам, что обусловлено целым рядом факторов. Поэтому предлагаем список готовых решений:

сделать поделку своими руками (мягкие игрушки, шкатулки с резьбой для косметики, креативные цветочные миксы, картины, альбом совместных фотографий, фигурные свечи, кто что умеет);

(мягкие игрушки, шкатулки с резьбой для косметики, креативные цветочные миксы, картины, альбом совместных фотографий, фигурные свечи, кто что умеет); подарочный сертификат в СПА салон, магазин косметики или одежды (где продаются сумочки, шляпки и т.д.), главное изначально посмотреть цены в центре, и уже потом подбирать стоимость сертификата, чтобы не получилось так, что девушка придет с бумажкой, на которую не сможет ничего купить;

в СПА салон, магазин косметики или одежды (где продаются сумочки, шляпки и т.д.), главное изначально посмотреть цены в центре, и уже потом подбирать стоимость сертификата, чтобы не получилось так, что девушка придет с бумажкой, на которую не сможет ничего купить; принадлежности для хобби , например, если девушка любит рисовать, стоит заранее поинтересоваться, что ей нужно (набор карандашей или красок, мольберт-тренога, набор классных ватманов или кисточек), для читающих можно подобрать книгу, согласно ее предпочтениям;

, например, если девушка любит рисовать, стоит заранее поинтересоваться, что ей нужно (набор карандашей или красок, мольберт-тренога, набор классных ватманов или кисточек), для читающих можно подобрать книгу, согласно ее предпочтениям; идеальный вечер , в который входит поход в кино/театр/оперу, дорогой ресторан, букет цветов, тонна комплиментов и всяческое проявление джентельменской заботы, такси и т.д. (такой сюрприз особенно понравится жене);

, в который входит поход в кино/театр/оперу, дорогой ресторан, букет цветов, тонна комплиментов и всяческое проявление джентельменской заботы, такси и т.д. (такой сюрприз особенно понравится жене); незабываемое приключение , например, совместный полет на воздушном шаре или самолете;

, например, совместный полет на воздушном шаре или самолете; украшения (необычные сережки, оригинальные браслеты, красивые кулоны, восхитительные кольца, сияющие цепочки).

Выбор подарка должен непосредственно зависеть от предпочтений и особенностей девушки. Некоторые могут не воспринять необычный и оригинальный, но не красивый подарок. Для других лучшие друзья — диаманты. А третьи будут рады даже романтическому вечеру и наличию прекрасной открытки. Какой подарок лучший, придется понять самостоятельно.

Подарки мужчине на День святого Валентина: лучшие идеи

Как известно, мужчины менее требовательны к подаркам, но при этом, не меньше огорчаются или радуются, испытывая такой же спектр эмоций и чувств. Поэтому девушкам также стоит потратить свое время на создание презента любимому мужчине.

Как правило, девушки хорошо знают, что хотят их половинки, но ряд креативных идей никогда не помешают:

солидный атрибут мужской моды (кожаный ремень, портмоне, запонки, новый костюм или туфли);

(кожаный ремень, портмоне, запонки, новый костюм или туфли); спортивные принадлежности (только если мужчина очень любит спорт): тренировочные перчатки, спортивный браслет, измеряющий пульс, портативная колонка, вместительная флэшка для любимых треков, специальные наушники для бега, новая форма;

(только если мужчина очень любит спорт): тренировочные перчатки, спортивный браслет, измеряющий пульс, портативная колонка, вместительная флэшка для любимых треков, специальные наушники для бега, новая форма; рыбацкие снасти (если не возникнут трудности с выбором): новая катушка или спиннинг, удобное рыбацкое кресло, крутой фонарик, раскладной специализированный столик, набор крутых снастей, абонемент или билет на платный водоем;

(если не возникнут трудности с выбором): новая катушка или спиннинг, удобное рыбацкое кресло, крутой фонарик, раскладной специализированный столик, набор крутых снастей, абонемент или билет на платный водоем; поделка своими руками (парни, как дети, больше любят функционал, поэтому трудно придумать что-то своими руками), это может быть ящик для инструментов, классный держатель для телефона в автомобиль, вышивка (парня легко удивить такой картиной), испеченная пицца или торт в форме сердца;

(парни, как дети, больше любят функционал, поэтому трудно придумать что-то своими руками), это может быть ящик для инструментов, классный держатель для телефона в автомобиль, вышивка (парня легко удивить такой картиной), испеченная пицца или торт в форме сердца; радиоуправляемая игрушка (вертолет, машина, квадрокоптер, танк, кто что любит), как это ни странно, подавляющее большинство мужчин оценят такой подарок по достоинству, и ближайшую неделю не отойдут от него;

(вертолет, машина, квадрокоптер, танк, кто что любит), как это ни странно, подавляющее большинство мужчин оценят такой подарок по достоинству, и ближайшую неделю не отойдут от него; «набор мужика» (как правило, парню или мужу девушки дарят готовые наборы, например, микс из сигар, дорогого алкоголя, мясных деликатесов и экзотических фруктов).

Мужчине можно подобрать море подарков, главное проявить женскую заботу и не ожидать восхищения от скудного эмоционального фона мужчин. Если имеются сильные ограничения по финансам, можно сделать банку «100 причин», в которую поместить сотню красивых бумажечек в виде сердечек с разными надписями, почему выбор пал именно на него. Такое особенно понравится мужу. Подобный вариант — послание на каждый день. В красивую коробочку можно поместить 365 записочек на каждое утро своему парню, никакие подарки с этим не сравняются.

К списку потенциальных подарков можно также добавить сертификат на посещение какого-либо магазина, например, рыбацкого, или барбершопа. Особенно ценятся мужчинами подарки для взрослых, которые смогут разнообразить интимную жизнь пары.

Что подарить близким на День святого Валентина

Семье обычно дарят простые, но приятные подарки, например, валентинки, оригами, футболки с тематическими принтами, сувениры, можно вручить даже оригинальную открытку. Если есть финансовая возможность, маме стоит подарить сертификат в СПА салон, дать ей возможность как следует отдохнуть, получить порцию массажей и приятных процедур.

Папе лучше дарить то, что соответствует его хобби, например, совместную поездку на зимнюю щуку, что-то для автомобиля, футболку с автографом его любимого футболиста, настольную игру или приставку, люльку или набор сигар, дорогой алкогольный напиток и т.д.

Угодить самым младшим членам семьи наиболее просто, ведь детские желания и фантазия не успели залезть в рамки привычек и социальных норм. Детей можно порадовать даже самой простой игрушкой, новой игрой на приставку, поездкой в детский развлекательный центр, с батутами, игровыми автоматами, лабиринтами и рядом других развлекательных программ.

Всем друзьям можно отправить красивую поздравительную валентинку. Дарить подарки на День святого Валентина абсолютно всем далеко не обязательно.

Подарок на День святого Валентина своими руками

С помощью ручной работы можно сделать самый незабываемый подарок, который останется в сердце навсегда. Креативные идеи можно подчерпнуть, посетив какой-нибудь тематический форум. Там можно найти и фото готовых поделок, и пошаговые инструкции по их созданию. Если самодельные творения не получаются, можно заказать мастер класс — пройти обучающие курсы. Например, это могут быть тренинги по изделиям из бисера или бумаги, соленого теста, красок, дерева.

Если нет денег на курсы, а подарок хочется сделать как можно лучше, стоит поспрашивать друзей, может они помогут с поделкой. Главное заняться этим не 13 и не 14 февраля, когда даже клей не сможет нормально высохнуть. Делать презент своими руками — это, как правило, многодневный труд, который требует вдохновения и специального настроя, вне зависимости от того, создается он маленькому мальчику, другу или любимому человеку.

Как вручить подарок на День святого Валентина

Если просто отдать подарок на 14 февраля, даже если он очень и очень крутой — это не очень впечатлит близкого. Поздравления должны быть красивые, прикольные, возможно в стихах. Обязательно должны вокруг быть сердечки, свечи, и праздничная атмосфера. В сети можно бесплатно скачать классную романтическую музыку.

Жители крупных городов могут пригласить свою половинку в ресторан, находящийся в высотке, и там вручить презент. Например, вечерний Киев продемонстрирует незабываемые пейзажи, что уже огромнейший подарок. Есть и бесплатные способы получить крутейшую атмосферу, но для этого нужно хорошо знать свою местность, достопримечательности города. Также важно учесть погодные условия, не будет ли сильного мороза или противной слякоти. Прогулка в таких условиях навряд ли закончится хорошим настроением.

Чего лучше не дарить на День св. Валентина

Испортить праздник себе и своей половинке очень просто, достаточно подобрать откровенно плохой подарок. Многие спросят: "разве такое бывает?". Ведь «даренному коню в зубы смотрят». Ответ очевиден. Особенно тщательно оценивают подарки женщины, и причин «забраковать» презент они найдут сотни:

дешевый (мужчина жадный);

плохо оформленный (поленился, не уделил достаточного внимания);

совсем не подходящий (не удосужился узнать, что мне нравится) и т.д.

Поэтому перед выбором подарка, важно хорошенько проанализировать возможные проколы. В топ самых неудачных подарков стоит отнести:

дешевую бижутерию;

брелоки;

средства личной гигиены, белье, полотенца;

духи и косметику (выступает намеком на плохой запах и ужасный вид);

плохенько сделанные китайские мягкие игрушки, которые лежат в ближайшем супермаркете;

вещь, которая уже имеется в любимого.

Если рассматривать неудачность подарков с точки зрения народных примет, то дарить не стоит:

колющие, режущие, острые предметы (принято считать, что они накапливают негативную энергию и приносят беды);

часы (могут привести к расставанию и частым ссорам);

тапочки (избегают такого подарка, чтобы человек не заболел);

полотенца (как правило, их дарят тем, кто провожает умерших в последний путь);

жемчужные украшения (они рассматриваются как слезы сирот и вдов, и что такая судьба может перекинуться на человека, получившего такой подарок);

зеркала не дарятся принципиально, ведь они считаются порталами в другой мир и могут создать множество бед;

нижнее белье, ибо это может привести к изменам, а также шарфы, ибо они сулят расставание.

Старайтесь подарить своим близким такой подарок, чтобы увидеть их улыбку и счастье в глазах. Только такой стимул способен привести к верному выбору.

Напомним, поздравления с Днем святого Валентина 2020: красивые стихи и проза.

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