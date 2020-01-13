Украинский блогер Михаил Шнайдер рассказал историю женщины, которая переехала из Украины в Чехию

Она описала свои ощущения от проживания на Родине и за рубежом.

Соответствующий пост блогер опубликовал на личной странице в Facebook.

Шнайдер процитировал жительницу Чехии, которая переехала туда из Украины. Она рассказала про все преимущества и комфорт от проживания в другой стране.

"Я живу в Чехии. Я езжу на работу с замечательным дорогам на отличном автобусе с мягкими сиденьями, который всегда приходит по расписанию, поэтому я могу планировать свой график. Я живу в стране, где 60% населения не ходят в церковь и считают себя атеистами, но при этом Чехия имеет передовой автопром и несколько известных во всем мире торговых марок. На работе от меня не требуют писать отчеты и заполнять "Листы самооценки", мне не приходится проходить аттестацию и соревноваться с коллегами за повышение категории. Я здесь впервые вышла на сцену театра в отчетном концерте школы. У меня впервые появился собственный класс и замечательные ученики, которых я люблю", - цитирует Шнайдер украинку.

Женщина отметила, что во время проживания в Украине ее постоянно преследовала депрессия и на это был ряд причин. В частности, низкая заработная плата и социальная культура.

"Нам говорят — неважно, где ты живешь, потому что в любую страну ты привозишь самого себя. Тогда почему здесь я наконец почувствовала себя человеком?", - заявила украинка, которая переехала в Чехию.

Недавно мы писали о том, что трудовая миграция в Польшу и другие страны Европы не сворачивается, а только возрастает.

Об этом заявил политолог Юрий Романенко, разбивая напрочь оптимизм министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, уверенного в том, что Украина способна обеспечить людей работой на месте и найти тысячи квалифицированных работников в самых отдаленных уголках страны.

«Уезжают, несмотря на то, что нам постоянно говорят, что где-то что-то улучшилось, где-то там построили такие-то заводы и так далее», – отметил он.

Романенко также разнес в пух и прах слова премьер-министра Алексея Гончарука о том, что не надо верить, что новое правительство не способно обеспечить 5-7 процентов экономического роста в год.

Напомним, украинцы получат повышенные зарплаты.

Как сообщала Politeka, украинцы один за другим трагически гибнут в Польше.

Также Politeka писала, что в Польше жестоко расправились с заробитчанами.