Погода в Украине 15 февраля принесет снег с дождем в одни области, а солнце – в другие

О причудах переменчивой февральской погоды в новом прогнозе рассказали синоптики Укргидрометцентра. Они сообщили, что в субботу в Украине сохранится влажная и прохладная погода, однако уже после этого ожидается потепление.

Так, согласно прогнозу, 15 февраля на западе Украины будет облачно с прояснениями, а местами пройдет небольшой дождь со снегом.

Температура ночью составит от -3 до +2 градусов, а днем воздух прогреется до +1…+6. В Карпатах также местами пройдет дождь и мокрый снег, температура ночью опустится до -9…-4 градусов, а днем поднимется до -2…+3 градусов.

На севере ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Столбики термометров ночью опустятся до -3…+2 градусов, а днем поднимутся до +2…+7.

В центральных областях 15 февраля будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью ожидается -2…+3 градуса, а днем +2…+7 градусов.

В восточных областях в субботу также ожидается переменная облачность без осадков. Ночью будет довольно морозно: от -3 до -6 градусов, а днем температура повысится до +6…+8.

В Киеве в субботу также возможен снег с дождем. Температура ночью составит от -1 до +1, а днем – до +5 градусов.

До этого мы сообщали, что вслед за аномально теплой зимой в Украине стоит ждать не менее теплый март.

Об этом сообщила руководитель отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич.

Нынешняя зима вполне может оказаться самой теплой за все 130 лет наблюдений в Украине, сообщила Донич. Поскольку погодный тренд с высокой вероятностью продолжится, то и от весны стоит ждать новых температурных аномалий.

"Марты после теплых зим были теплые, значительно выше климатической нормы", - заявила эксперт.

Так, в Украине наиболее теплые зимы наблюдались в 1901-1902, 1989-1990, 2006-2007 гг.. Все рекорды может побить нынешняя зима 2019-2020 гг. Средняя температура воздуха в марте вслед за теплыми зимами прошлых лет составляла +5,4, +6 и + 1,4 градуса. При том, что климатическая мартовская норма в Украине составляет всего 0,8 градуса тепла.

Напомним, погода подсунет украинцам "свинью" на выходных: кому придется несладко.

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