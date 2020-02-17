Такого февраля давно не было

В Украину постепенно возвращается весенняя погода

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Politeka.net.

По ее словам, 18 февраля в Украине будет по-настоящему тепло.

"Новую февральскую неделю можно называть мартом, потому и переменчивость погоды, и температура воздуха, и свежие ветры, и даже смешанные осадки ближе к выходным - все это скорее ранняя весна, чем зимние проявления. 18-го февраля в Украине ожидается дневная температура воздуха +5+13 градусов", - предупредила украинцев синоптик.

Что касается осадков, то по прогнозу Натальи Диденко дожди наиболее вероятны в западной части, а влагой погода может поделиться с Винницкой, Черниговской и Житомирской областями.

"Ветер будет с запада и юго-запада, спокойнее, чем сегодня, умеренный. В Киеве вторник ожидается теплым, +8+10 градусов, существенные осадки - вряд ли.

Небольшое похолодание в Украину придет во второй половине недели, а осадков станет больше ближе к выходным. Утра приближаются, вечерняя темнота понемногу отодвигается - весна близко", - резюмировала авторитетный синоптик в своем Facebook.

Также мы рассказывали, что понедельник, 17 февраля, порадует украинцев теплой, но ветреной погодой без существенных осадков. Как рассказывала ранее синоптик Наталья Диденко, циклон Victoria с несколькими центрами, мощный и активный, не дает опомниться жителям западного побережья Европы, Великобритании, Нидерландам, Бельгии, странам Скандинавии, Балтии от сильного, время ураганного ветра.

Циклон настолько масштабный, что его отголоски должны почувствовать сегодня даже украинцы.

По прогнозам Укргидрометцентра, погода в Украине 17 февраля будет очень теплой, ведь воздух прогреется чуть-ли не до 20 градусов.

На западе Украины температура ночью будет до -2 градусов, на востоке до -7, на севере до -1, на юге до -3, а в Центральной Украине до -5. Днем температура будет составлять до 14 градусов тепла на западе, на востоке до 7, на севере, юге и в центре до 9 градусов.

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