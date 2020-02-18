В Украине запретили фильм с участием президента страны Владимира Зеленского из-за того, что лента нарушает действующие законы

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствуют данные на сайте Госкино.

Так, под запрет на уровне законодательства попал фильм «Восемь первых свиданий» с участием Зеленского. Причиной решения госструктуры является то, что картина нарушила действующий закон – в ней снялась актриса, которая внесена в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины из-за выступления в оккупированном Крыму.

Уточним, что речь идет о российской шоувумен Екатерине Варнаве.

Кроме этого, запрет также наложен на фильм «Мачете» и «Сорванцы из Тимпельбаха». Причина аналогична – участие в съемках запрещенных актеров.

Ранее мы писали, что российский продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин подкинул украинскому президенту Владимиру Зеленскому идею.

Он заявил, что главе украинского государства неплохо было бы отменить санкции против российских артистов, которым предыдущая власть запретила выступления в нашей стране.

Об этом он рассказал в интервью одному из российских СМИ

По его словам, если бы украинские власти «были трезвыми», то они, первым делом, разрешили бы российским звездам снова гастролировать.

«Зеленский — артист, первое, что он должен был сделать — отменить санкции против артистов. Конечно, мы надеялись, что «слуга народа» и коллега по цеху всех артистов это сделает и поможет нам всем идти в мирном русле», — выдал Пригожин.

На сегодня в Украине запрещено выступать таким артистам как Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин и другие. Причина – незаконные выступления в оккупированном Крыму, а также открытая поддержка политики российского президента Владимира Путина. А такие деятели как Охлобыстин и Чичерина вообще постоянно фонтанируют идеями о том, что Украина – это недогосударство, поддерживают боевиков на Донбассе и тому подобное.

Напомним, Зеленский не сдержался и выдал главную тайну отношений с Путиным.

Как сообщала Politeka, Зеленский предупредил Путина о последствиях атаки на Украину.

Также Politeka писала, что Путин пришел в бешенство из-за Зеленского: "Конфликт продолжается".