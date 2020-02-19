На Донбассе были убиты 13 украинских военнослужащих за полтора месяца от начала 2020 года

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН 18 февраля.

Кроме того, еще около 60 украинских военных были травмированы во время обстрелов со стороны боевиков.

"Может ли кто-либо назвать это замороженным конфликтом? Это война. Единственная продолжающаяся война в Европе", - заявил Кислица на заседании Совбеза.

Он также отметил, что в 2020 году боевики более 400 раз обстреляли украинские позиции Украины на Донбассе.

"Очевидно, что Кремль продолжает проводить стратегию эскалации на Донбассе, что является грубым нарушением обязательств РФ, взятых в качестве участника минских соглашений. Полностью попирая соглашения, выработанные в декабре прошлого года лидерами Украины, РФ, Франции и Германии, в течение последних двух месяцев наши позиции подвергались обстрелам более 400 раз", - сказал Кислица.

Добавим также, что за прошлый год в результате войны на Донбассе пострадали 167 гражданских. Об этом на заседании заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

"Вооруженный конфликт на востоке Украины по прежнему ведет к гибели людей и ранениям, серьезно ограничивает свободу передвижения и пагубно сказывается на базовых правах человека... В 2019 зафиксировано 167 пострадавших среди гражданского населения: 27 погибших и 140 раненых", - заявила Дикарло.

По ее словам, 63% граждан на Донбасе пострадали в результате обстрелов из стрелкового оружия.

"И 35% пострадали по причине мин и взрывоопасных пережитков войны", - добавила она.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.