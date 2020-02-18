Украина может потерять территории Донбасса, если введет туда миротворческой миссии ООН

Такое предупреждение сделал офицер ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью для журналистов издания Обозреватель.

Он заметил, что судьба Донбасса будет зависеть от того, как будут пытаться договорится с боевиками. Кроме того, важно какой будет состав миротворческих войск, солдаты из каких стран будут в них входить. А также, будут ли они находиться на линии разграничения или же на государственной границе.

Табах считает, что Путин никогда не согласится, чтобы миротворцы стояли на государственной границе, а это означает, что Кремль показывает - "там не совсем ваша территория, как, например, в Абхазии".

Он пояснил, что в случае того, если войска ООН будут располагаться на всей оккупированной территории Украины, а ВСУ захотят туда зайти и занять там свои позиции у них ничего не получится, ведь там расположены ООН.

"Это значит, что эту территорию вы как бы сдали под управление ООН", - заметил эксперт.

Офицер заметил, что, даже если миротворческая миссия ООН – временная мера, она может продолжаться очень долго.

"В Абхазии это тоже была временная мера, но когда пришли русские, они миротворцев оттуда выгнали – и все. Миротворцы, которые стоят на Синае, стоят там вечно. И сколько они еще там будут стоять – неизвестно", - резюмировал Табах.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.