Погода в Украине 18 февраля резко изменится, часть областей буквально «зальет» сильные дожди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

«18 февраля в Украине без осадков, лишь в западных, днем и в северных областях местами небольшой дождь. В Карпатах и восточной части на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики утверждают, что днем воздух прогреется до 9 тепла, а на Прикарпатье до =12 выше нуля. Ночью столбик термометра покажет от 4 тепла до 1 мороза, а в восточной части до 7 градусов ниже нуля.

В Киеве и области синоптики прогнозируют частичные осадки. Днем воздух прогреется до 6-9 тепла, а ночью столбик термометра покажет до 3 градусов выше нуля.

Как сообщалось ранее, ученые из Бразилии зафиксировали новый температурный рекорд в Антарктиде — температура воздуха впервые поднялась до 20,75 °C.

Такую температуру зафиксировали 9 февраля на острове Сеймур. Ученые считают, что такая температура аномальная. Как пишет издание, пока Всемирная метеорологическая организация не подтвердила новый рекорд.

Ученые отметили, что замечают потепления на всех 23 участках в Антарктиде.

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