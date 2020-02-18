Погода в Украине 18 февраля резко изменится, часть областей буквально «зальет» сильные дожди
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.
«18 февраля в Украине без осадков, лишь в западных, днем и в северных областях местами небольшой дождь. В Карпатах и восточной части на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с», - говорится в сообщении.
Синоптики утверждают, что днем воздух прогреется до 9 тепла, а на Прикарпатье до =12 выше нуля. Ночью столбик термометра покажет от 4 тепла до 1 мороза, а в восточной части до 7 градусов ниже нуля.
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В Киеве и области синоптики прогнозируют частичные осадки. Днем воздух прогреется до 6-9 тепла, а ночью столбик термометра покажет до 3 градусов выше нуля.
Как сообщалось ранее, ученые из Бразилии зафиксировали новый температурный рекорд в Антарктиде — температура воздуха впервые поднялась до 20,75 °C.
Такую температуру зафиксировали 9 февраля на острове Сеймур. Ученые считают, что такая температура аномальная. Как пишет издание, пока Всемирная метеорологическая организация не подтвердила новый рекорд.
Ученые отметили, что замечают потепления на всех 23 участках в Антарктиде.
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