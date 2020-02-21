Ад в Новых Санжарах: автобусы с людьми разгромили, количество раненых растет, кадры

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в санаторий в Новых Санжарах на Полтавщине. Там их встретили местные жители, которые пытались не пустить автобусы.

Силовики пытались оттеснить радикально настроенных местных жителей. Транспорт с прибывшими на место поврежден, есть пострадавшие.

По информации местных изданий, люди выглядели счастливо и махали руками, но протестующие начали забрасывать их камнями, одному разбили голову.

Сообщается также, местные жители кричат и открыто угрожают расправой вновь прибывшим согражданам, мол, завтра они придут сюда и сожгут тут все вместе с эвакуированными.

На опубликованных в сети кадрах также видно, что на территории что-то горит, всюду слышны крики, прибывшие украинцы в автобусах очень напуганы.

«Такое было в Крыму»: украинцы ошарашены происходящим в одной из областей

На Закарпатье разгорелся громкий скандал.

Об этом сообщил бывший командир роты батальона Айдар, экс-нардеп Игорь Лапин на своей странице в Facebook.

Так, на одном из сельсоветов Мукачевской ОТГ появился флаг Венгрии.

"Ау, СБУ, Баканов. Вот, где черти, вот такое было в Крыму, только в других цветах, до 2014 года. Ану бегом, блд, на работу. Сельсовет в Дерцене, нынешняя Мукачевская ОТГ (был Мукачевский район), Закарпатская область. По Береговскому району такое почти везде", – сообщил Лапин.

Отметим, пользователи сети также выступили против размещения иностранных флагов на административных зданиях в Украине.

Кремль поставил крест на попытках Украины вернуть Донбасс, отдан приказ: "До 1 мая..."

Возвращать оккупированный Донбасс Украине никто не собирается, что активно подтверждается действиями кремлевских марионеток. Об этом речь идет в новом материале телеграмм-канала «Вольнодумец».

Автор, ссылаясь на сотрудников Донецкого городского совета, сообщает, что оккупационные власти получили задание от Кремля довести количество жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ, до 300 тысяч.

Учитывая то, какой прессинг развернули на оккупированных территориях против владельцев украинских паспортов, такая цифра будет достигнута, поскольку сегодня в «Л/ДНР» паспорт Украины не считается документом, удостоверяющим личность. По подсчетам местных, с учетом уже обратившихся в паспортные столы и зарегистрированных на получение паспортов РФ, набирается 250 тысяч новоиспеченных российских граждан. И это – не считая военных, учет которых идет отдельно.

Напомним, Путин резко изменил тактику по Украине и пошел в наступление.

Как сообщала Politeka, наихудшие опасения по Донбассу сбываются.

Также Politeka писала, что девушка погибшего на Донбассе бойца ВСУ огорошила признанием.