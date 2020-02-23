Обслуживаться можно будет только за деньги

Медицинская реформа в Украине может обернуться настоящей катастрофой, поскольку часть граждан останется без помощи

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый, передает «Главред».

«Лечить безоплатно по тарифам, которые обозначены, будут только тех пациентов, которые зарегистрированы в e-Health. Регистрация в e-Health осуществляется на первичном звене, а там на сегодняшний день не зарегистрировано порядка 20 % и больше пациентов. Представьте себе, что скорая помощь привозит человека с политравмой в стационар, и окажется, что этот человек в e-Health не числится или вообще не гражданин Украины. Тогда он обслуживается платно или никак», - отметил он.

При этом, утверждает Надутый, из-за сокращения сотрудников часть украинцев останутся просто без необходимой помощи.

«Компетенция фельдшера неотложных состояний, которого называют парамедиком, составляет 20 минут максимум. Это остановка кровотечения, обезболивание, элементарные вещи, а дальше должна быть квалифицированная помощь врача. Человек будет ехать 1 час 10 минут без квалифицированной медицинской помощи. Не будут довозить! А если роды, то они будут проходить в машине. А инфаркт вообще может не дождаться квалифицированной помощи. Человек может умереть в дороге», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, медреформа начнет работу в Украине уже первого апреля 2020 года

Большинство медицинских услуг, если верить нововведениям, будут бесплатными. На каждую из них государство выделило определенные деньги на пациента. Но некоторые услуги обделили финансами, а включить в прайсы лекарства вообще забыли.

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